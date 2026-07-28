Честно казано, бързото сгромолясване на РР (трудно е да си спомня толкова бездарно започващ премиер след 10 ноември), ми прилича на т.нар. "Класически капан за маймуни".

Този капан, метафорично казано, се състои в това, че в съсъд с тесен отвор има нещо особено привлекателно за маймуната.

Тя пъхва ръката си, сграбчва го, но вече не може да извади свития си юмрук през тесния отвор.

Като патологичен рашист, РР вижда на дъното на премиерския си съсъд това, което го привлича най-много - ролята в ЕС на нов Орбан - момче за нечисти поръчки на Путин, наглеещ провокатор и разрушител на европейското единство.

Но стискайки примамката в същия този юмрук, на който се вързаха куп продемократи у нас, той е вече в маймунския капан.

Лошото е, че ще продължава да позори България.

Хубавото е, че няма да е задълго.

Така ще се свлече на дъното на презрението, че свят ще му се завие.

Ще стане нарицателно за политическа глупост.

И за национална безотговорност.

28.07.2026 г.