В науката (и като правило в живота) често предпочитах да съм приятел с някой по-компетентен от мен, защото съм можел да се уча от него.

И анализаторите, които слушам днес в подкастите, ме привличат ако мога да се уча от тях.

В същото време сравнявам и своето ниво с тях, сверявам си часовника един вид.

Много висока топка е рускоезичният антипутински професор, икономист, Игор Липсиц. Да той прави невероятно песимистични прогнози, затова му казват Апокалипсиц, но е от висока аналитична класа.

Затова понякога като го слушам, започвам да мисля хубави неща за себе си. :)

Четири примера:

1. В първата година от Войната ИЛ постоянно цитираше в анализите си руската официална статистика. Аз се питах и му пишех в коментари, че това е нелепо, тя е изцяло лъжлива и безпринципно мошеническа, служи за пропаганда и “омагьосване” на иначе престижни западни издания.

Сега ИЛ тотално отказва да се базира на тази статистика и се опира на индиректни показатели и явления.

2. Както може да се види от моите публикувани анализи, преди три години посочих, че Русия върви към стагфлация.

Две години по-късно и ИЛ прогнозира това, а сега всички знаят, че е точно така.

3. В началото на Войната писах, че Русия преди имаше колосален стратегически актив - огромната територия, но в тази нова мрежово-центрична, високо технологична, хиперкомуникационна и ИИ-война, именно огромната територия на Русия е нейна колосална стратегическа уязвимост - тази огромна територия просто не може да бъде опазена от рояци и хиляди “ухапвания” и ужилвания.

Две години по-късно ИЛ говори същото.

4. В началото на Войната писах, че Русия неизбежно ще стане rogue state (държава бандитка) и failed state (провалена държава). Днес ИЛ постоянно говори за второто, за първото не, но кой знае кога ще го спомене … може и скоро.

ИЛ е уникален учен. Той не е чувал за мен. Не е чел нищо от мен. Затова си казвам - щом 2-3-4 години преди него съм прогнозирал това, което той анализира сега, значи все още има хляб в мен. :)

26.07.2026 г.