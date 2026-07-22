Да, мен също донякъде ме смути кризата по военните върхове на Украйна. Но оцених драматизацията в “моя” ФБ като буря в чаша вода.

Украйна е демокрация, а при демокрацията все пак е по-вероятно разумът да вземе връх. Докато при диктатурата всичко зависи от това, което е в главата на диктатора.

Впрочем, постепенното изпразването от същност, смисъл и съдържание на нашата демокрация вече води към подкопаване на нейните устои, към нарушаване на криво-лЯвия консенсус да живеем при демокрация.

Точно както РР руши злобно и грозно подобния консенсус да сме евроатлантическа страна, така той ще разруши аналогичния консенсус да сме демократична държава.

Съветвам ви предупреждавайки ви и ви предупреждавам съветвайки ви, да отивате в оценките за дейността на РР отвъд очевидното и емоционалното и да съзирате в действията му нататък постепенен демонтаж на демокрацията и превръщането ни в нова Лукашеску-ландия. Така правят ситните и дребни като камилчета авторитарчици, в чиито кратуни дрънчи зловещо на кухо рашизмът.

Добре, споделих си очакванията от РР…

Малко ми е трудно да имам засега очаквания от обществото и продемократите в него. Те са пасивни, безидейни, въртят се около оста си и наричат стария избор ново начало, не са готови да се сборят, обединят, дадат отпор на заплахата при изборите от РР в пола, и са перца и крилца от доста безполезна перушина.

Имат нужда от свежа кръв и свежи идеи, но едни живеят под магията “Костов”, други се борят да са пожизнени сенатори.

Магията отдавна е веднъж завинаги приключена История.

И също така - кажи ми за какво се бориш, за да ти кажа що за политик и демократ си.

И все пак като няма други, и те са продемократи, затова се надявам да намерят млад човек и особено млада жена, да ги поведе напред и нагоре, но първо да ги извади от унеса и застоя.

Надявам се на тях.

Нали поне при мен Надеждата като първа глупачка умира последна!

22.07.2026 г.