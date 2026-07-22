Да, мен също донякъде ме смути кризата по военните върхове на Украйна. Но оцених драматизацията в “моя” ФБ като буря в чаша вода.
Украйна е демокрация, а при демокрацията все пак е по-вероятно разумът да вземе връх. Докато при диктатурата всичко зависи от това, което е в главата на диктатора.
Впрочем, постепенното изпразването от същност, смисъл и съдържание на нашата демокрация вече води към подкопаване на нейните устои, към нарушаване на криво-лЯвия консенсус да живеем при демокрация.
Точно както РР руши злобно и грозно подобния консенсус да сме евроатлантическа страна, така той ще разруши аналогичния консенсус да сме демократична държава.
Съветвам ви предупреждавайки ви и ви предупреждавам съветвайки ви, да отивате в оценките за дейността на РР отвъд очевидното и емоционалното и да съзирате в действията му нататък постепенен демонтаж на демокрацията и превръщането ни в нова Лукашеску-ландия. Така правят ситните и дребни като камилчета авторитарчици, в чиито кратуни дрънчи зловещо на кухо рашизмът.
Добре, споделих си очакванията от РР…
Малко ми е трудно да имам засега очаквания от обществото и продемократите в него. Те са пасивни, безидейни, въртят се около оста си и наричат стария избор ново начало, не са готови да се сборят, обединят, дадат отпор на заплахата при изборите от РР в пола, и са перца и крилца от доста безполезна перушина.
Имат нужда от свежа кръв и свежи идеи, но едни живеят под магията “Костов”, други се борят да са пожизнени сенатори.
Магията отдавна е веднъж завинаги приключена История.
И също така - кажи ми за какво се бориш, за да ти кажа що за политик и демократ си.
И все пак като няма други, и те са продемократи, затова се надявам да намерят млад човек и особено млада жена, да ги поведе напред и нагоре, но първо да ги извади от унеса и застоя.
Надявам се на тях.
Нали поне при мен Надеждата като първа глупачка умира последна!
22.07.2026 г.
НАДЕЖДАТА КАТО ПЪРВА ГЛУПАЧКА
Да, мен също донякъде ме смути кризата по военните върхове на Украйна. Но оцених драматизацията в “моя” ФБ като буря в чаша вода.