Някога мой приятел в Харков, руснак с гръцки корени, казваше, че има нещо в Православието, което кара православните вярващи (хората) да си задават не въпроса Защо става? , а въпроса Какво става.

Той делеше народите в Европа на народи “Защо” и народи “Какво”.

Народите “Защо” са преживяли съзнателно Ренесанса и Модерността, или са близнати от тези политически, социални, ценностни и ментални революции в съзнанието; те усвояват (опитомяват) чуждото Добро. Извършили са или извършват такъв своеобразен цивилизационен пробив (наричаше го прорыв).

Народите “Какво” се съпротивляват безсъзнателно на Ренесанса и Модерността или упорито, на инат не рефлектират и рефлектират същностите и присъщностите на тези политически, социални, ценностни и ментални революции; те присвояват (плячкосват) чуждото Добро. Така и си седят в заторените мисловни лагери на отрицанието и подозрението.

Първите народи дори да грешат, се стараят да се учат от грешките си, да си вадят поуки, чувстват се отговорни за провалите си.

Вторите народи, никога не търсят истинските причини за грешките се, изживяват се като жертви на заговори, обречени са постоянно да настъпват мотиката (наступать на грабли).

Едните са инклузивни и на острието на цивилизационния прогрес.

Другите са ексклузивни и баласт, не позволяващ дирижабъла им да се издигне и генерират завист, ненавист, страх, мнителност спрямо промените и срещу различните от тях.

Разбира се, преразказвам с днешните ми думи и схващания тогавашните идеи на този съ-аспирант (който постоянно се мъчеше да изцеди и изчегърта от себе си своята изначална какво-кост, имплантирана му от ретроградността на (гръцкото) православие.

В този дух на размисли и ние, българите, и катастрофално повече руснаците не само имаме стигащо до уродливост и извън-времево агонизиране, официализирано и идеологизирано, закостеняло Православие, но вечно се питаме Какво става?, вместо поне веднъж да се запитаме Защо става?

Ето, руснаците ореваха орталъка, когато Войната дойде при тях, как им поскъпнал и свършил бензина, как им изгорели палтата и обувките в склада, но няма да си зададат въпроса коя е причината за тези последици - Войната!!!!

И не ми казвайте, че е само от страх, макар те единствени да са по-безгръбначно и по-страхливо население от нашето юнашко племе.

Руснаците изначално са кастрирани от жизнената потребност, имаща сакрални измерения - да си задават въпроса Защо става?

Руснаците постоянно настъпват греблото, а ние непрекъснато настъпваме мотиката.

Народи “Какво”…

Какво да очакваш от тях?

Ретроградни, страхливи, преклонили главици, слепи за Бъдещето на държавите си.

В един от кръговете на Ада Данте е запратил онези, които са слепи за Бъдещето. Те вървят с глави, обърнати назад.

И не знам защо там толкова много от тях говорят на руски. И на български - също.

20.07.2026 г.