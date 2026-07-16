Честно казано, не разбирам защо “моят” фб се бе възпалил тази сутрин и го бе ударил на квантови шеги на тема Шрьодингер по въпроса какво било подписано и какво не.

Европа е голяма фабрика за производство на думи, които по законите на физиката създават доста шум и известно ниво информация, и все още малък цех за производство на дела, който, за радост, започва да се разширява с някое и друга хале.

Думите са безплатни, декларациите никой не ги чете докрай. Подписала ли нашата в момента тотално глупава и безчестно тъпа външна политика нещо е без никакво значение! Без абсолютно никакво значение!!!!

България бе опозорена и това е, което се случи.

Отдавна не бяхме се оказвали толкова грозни и жалки.

И да се шрьодингерства остроумно е меко казано нелепо.

По-нелепо от самата нелепост!

Единствено е вярно, правилно, адекватно и точно да се каже само едно - те опозориха България!

Грозно и подло опозориха България!

И точка!

Тъжно ми е, но е така!

Хора позор за България не можеха да направят нищо друго, освен да опозорят България.

И аз писах преди три месеца - позорът ни едва започва. Това е само началото.

Те пазорят България точно когото Европа най-сетне си стъпва на краката.

Това е най-жалкият позор - когато е безумно неадекватен и безпрецедентно безполезен!

16.07.2026 г.