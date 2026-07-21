Често се цитира тези дни в "моя" ФБ, че:

"България е държава, в която болезнено личи, че интелигенцията е била избита преди 80 години."

Да, но това е част, дори частица от истината.

Според мен тази мисъл трябва да се допълни с:

"и 45 години задушавана в прегръдките на властта, купувана с евтини привилегии и символни награди, заради което тя, интелигенцията развива паразитни наклони и обслужващи рефлекси, преставайки да бъде съвестта и духа на българския народ."

Затова интелигенцията ни като прослойка и до ден днешен е оперирана от чувството на отговорност за съдбата на България.

Аз не бих оправдавал всичко с геноцида на интелигенцията преди 80 години, защото той я прави жертва, а тя не е само жертва, тя се продаде на соца и стана певец на този соц.

Тя умираше да бъде включена в някоя ловна дружинка на централен или местен партиен бос, да прославя априлската линия на Партията и лично великия син на българския народ другаря Тодор Живков, да пие на промоционални цени и каканиже дълбокомъдрени преливания от пусто в празно в Клубове на културните дейци и да почива в съответните станции край морето.

Единици бяха онези, които не се продадоха и предадоха на властта.

Тук не говоря за таланта, а за поведението, за съзнателния и често подличък, безнравствен избор да се подложиш на властта през соца.

Да не говорим, че самото понятие "интелигенция" е съмнително. То в соц-говора се употребяваше народ с прогресивното човечество, работническата класа и трудовото селячество...

21.07.2026 г.