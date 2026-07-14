Понякога Европа прави абсурдни излагации и идиотсku глупости…

На фона на чудесните процеси напоследък в Европа по отношение на Войната с черната дупка Русия на Путин, грозна нелепост допусна не кой да е, а самият “Економист” - който като магистрална труженичка обслужи един типичен и нагъл руски корупционер и мepзавец.

Не мога да разбера как в титаничната битка със Злото, която се води в Украйна с подкрепата на Европа, можеш да паднеш толкова ниско и низко, макар уж да се класика в жанра като “Економист”…

И грешка, и престъпление.

Така оценявам това безумие.

Много често държави, народи, империи, цивилизации са загивали поради собствената си глупост.

Затова съм потресен от глупостта (а може би користта… - все пак човекът има 20 милиарда, а парите още поне от древно римско време не миришат) на “Економист” - да даде трибуна на откровената рашстка Z-пропаганда с порой от явни антизападни клевети и пропутински лъжи.

14.07.2026 г.