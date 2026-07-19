Погледнах как украински и опозиционни руски “предавания” коментират нашия парижки позор.

Ако Орбан постоянно предизвикваше тревоги, то сега отношението към РР и това, което той говори и онова, което е негова “вънкашна” министЕрка, е осмиване.

То и на добрия клоун се смеят, но тук няма смях, а присмех. Както се присмиват на бездарните клоуни.

Жалкото е, че винаги говорят за България. Така че присмехът от бездарната игра е персонално насочен, но позорът се приписва на България.

Коментира се нелепият “тайминг”. Наистина само шушумиги (перфектно определение в наш сайт) могат да разтворят постна и дрънчаща на кухо сергия, когато рашисткият събор се разтуря. Масово е недоумението как е възможна такая тупость….

А заедно с това още по-масово е убеждението, че всичко е на принципа, за който в Перник казваме Видяла жабата, че подковават вола…

Наистина даже при пpocтoтuuте на ББ, станал нарицателно в Брюксел и обект на десетки вицове, така не са се подигравали и осмивали България.

Лошото е, че пpocтотuuте на ББ преписваха лично на ББ. А uдuoтuuте днес на шушумигите така или иначе приписват на България.

Даже в Рашистан не ни вземат насериозно, защото знаят, че клатим брезичките, а си въобразяваме, че правим вятър.

Рашистите просто злорадстват, че се намериха шушумиги, да вгорчат малко европробуждането. В Русия са спрямо РР на принципа на сервитьора, който от завист или мерзост на характера плювнал в една от чиниите… Все пак като няма риба, и планктонът от България все е нещо. Както биха им подсказали от Перник - А ич?!

19.07.2026 г.