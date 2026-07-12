В нормална ситуация индивидът има много ценности, лица, модели на поведение, приоритети, цели, нагласи… Той е спокоен, не се чувства в опасност, не е дезориентиран в неопределеност, несигурност, неизвестност, неясност. И може с минимален риск да дава шанс в себе си и на себе си на различни черти, специфики, свойства, стремления. Той може да взема съзнателни - със съзнание - решения и да прави обмислени - с мисъл - избори.

В това, впрочем, е едно от главните достойнства на развитата демокрация - тя не наказва за неприсъщи на индивида характеристики и пориви, които - ако са добри за неговата жизнена стратегия - могат да станат и негови придобити присъщности - почтеност, етика, морал, образованост и др.

В ненормална, екстремна, високорискова, тежка ситуация индивидът най-често, ако няма воля, увереност, характер, смелост, отхвърля (почти) всичко, което не е трайно, утвърдено, вкоренено, дълбоко възприето от него и остава гол по едно подсъзнание, десоциализиран и ребиологизиран. По-малко човек и повече животно….

Гледам огромна множество подкасти, видеа, клипове, тиктокски експромти от Русия и виждам какво се случва с тамошния народ!!!!

Изключително много затъпели, примитивни, псуващи грозно на всяка втора дума, опростачени хора!!!!

Твърде много готови да се бият и залагащи на насилието, виждащи всичко като или-или, болни от агресия хора!!!!

Прекалено много останали без ценности, без състрадание, без съчувствие, без емпатия хора!!!!

Опасно много страхливи, подли, безгръбначни, деградирали откъм готовност за каквато и да било съпротива хора!!!!

Русия масово се десоциализира и ребиологизира.

И това е страшно. И това е грозно. И това е жестоко. И това е тъжно…

Мисля си с тревога, гледайки нервните, зле облечени, настървени към конфликти, блъскащи се из опашките и в транспорта българи и ме е страх, тревожно ми е - ако ненормалността започне да става новата нормалност и у нас, в какво ще се превърнем…

В руснаците на Европа или в украинците на Европа.

Първите са сякаш неизбежното правило при обезчовечаването в катастрофична ситуация - превръщане от народ в племе.

Вторите са удивителното изключение при очовечаването в катастрофичната ситуация - превръщането от народ в нация!

12.07.2026 г.