По повод на това, което имаме като министър на външните работи си мисля в момента две нещица:

1. Преди храбро елементарния журналистически въпрос

Кой започна тази Война?

можеше простичко тази сякаш паднала от небето върху главите ни дама да бъде попитана

Чий е Крим?

Пояснение: Именно от отговора на този въпрос започна националното предателство на РР, а не от онзи ден (14 юли), когато продемократите се превъзбудиха сякаш са очаквали нещо друго (ах, да, мнозина от тях очакваха нещо друго и дори ме атакуваха, когато отпреди месеци пишех да не го очакват и че позоРРът за България тепърва започва.

Също така отговорът на този въпрос разделя руската, с извинение, опозиция, която не е част от решението на проблемите на Русия, а е част от тези проблеми. Огромна част от нея са крымнашисти, а немалка част от тази огромна част искат Русия някак да не загуби Войната.

2. Големият проблем е не, че имаме такова чудо за външен митистър, понеже тя е марионетка (кукла на конци) и обречен за изгаряне бушон на РР, а защо с всяка години все по-често и вече като правило, ако има десетина "наши" кандидатури за висок пост в държавата, изборът пада върху най-некадърния от тях? Защо за държавата ни стана неписан закон тя да страда от все по-тежки степени на така наречения от мен

Политически СПИН -

Синдром на придобития инстуционален непрофесионализъм,

преминал сетне в

Синдром на придобитата професионална непригодност,

преминал после в

Синдром на придобитата институционална некомпетентност,

и преминаващ вече в

Синдром на придобитата професионална некадърност...

18. 07.2026 г.