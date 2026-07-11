Бункерната пeпeлянka е удивително слаб стратег, все по-първосигнален и по-първичен, озлобен злoдeй, дяволcko uзчадue, някакъв обречен остатък - отломка от отречено минало, безполезно диктаторско изкопаемо.
И късогледо геостратегическо и геополитическо същество.
Отрепka с ядрени ракети. И с нищо друго. Отнемаща ежедневно стотици и хиляди животи на украинци и руснаци.
А ядрените му ракети са по-голяма опасност за него - за това запътило се към ада нuщожecтвo.
Най-лошото е, че всички тези тежки и екстремни думи са малко и бледи, за да се опише какво представлява Путин.
Главната заплаха за света днес - ето какво е Путин.
Това безумие, което руското племе има за вожд:
-- започна Войната за да смаже Украйна,
а сега Украйна е силна и смела и тя самата започва да го смазва;
-- оповести, че ще отблъсне НАТО далеч от Русия,
а сега на хиляди километри повече и на стотици километри по-близо Русия граничи с НАТО;
-- възнамеряваше да покаже кой командва в бившето съветско пространство,
а сега практически всички бивши съветски републики - кой явно, кой тайно, кой бързо, кой полека - но се отдалечават от Русия и дори я унижават по един или друг начин (даже - представете си - Лукашеску!!!!);
-- си въобразяваше, че ще направят съюз нерушим на диктатори несвободни с Китай,
а сега Русия е жалък суровинен придатък на Китай, негов покОрен и скоро покорЕн васал, енергетична купичка с ориз за трапезата на др. Си;
-- реши с военно кейнсианство да повдигне духа и икономиката на Русия,
а сега духът на Русия е пред издъхване, а икономиката ѝ - пред колапс;
-- говореше за Русия като за велика нефтена държава,
а сега Русия внася бензин дори от държави, които си нямат свои нефтени находища;
-- помисли си, че чрез Тръмп ще унищожи НАТО,
а сега, макар до каквото се е докоснал американският xaxo, то да се тресе и балансира на ръба на пропастта, този почти намирал се в насипно състояние Алианс получи на последния си самит второ дихание и току виж - втора младост...
Пълен провал! Абсолютен провал.
Путин - това е нарицателното име за Провал.
Отново ще кажа - моята тревога е Западът да не се втурне и юрне пак като на всеки няколко десетилетия да спасява Русия, защото била твърде голяма, за да се допуснело да се саморазпарчетоса на части.
Западът трябва да запази хладнокръвие и да остави най-сетне тази псевдоимперия да отиде там, накъдето постоянно и периодично се запътва и все западната ръка я възпира и ѝ прави изкуствено дишане уста в уста.
Само така ще се отстранят причините, които превръщат постоянно и периодично псевдоимперията Русия в чудовище и черна дупка едновременно.
Винаги Русия е била спасявана с чужда помощ. Понякога това е правено, защото е имало по-голямо Зло от нея, с което и тя е воювала. Но днес самата Русия е Зло, тя е Злото. И не заслужава да бъде спасявана.
Русия не заслужава да бъде спасявана и заради самата нея, заради нейно добро.
А още по-важно - заради доброто на света.
На нашия единствен и наистина неповторим в буквалния смисъл на думата - Свят.
11.07.2026 г.