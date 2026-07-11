Бункерната пeпeлянka е удивително слаб стратег, все по-първосигнален и по-първичен, озлобен злoдeй, дяволcko uзчадue, някакъв обречен остатък - отломка от отречено минало, безполезно диктаторско изкопаемо.

И късогледо геостратегическо и геополитическо същество.

Отрепka с ядрени ракети. И с нищо друго. Отнемаща ежедневно стотици и хиляди животи на украинци и руснаци.

А ядрените му ракети са по-голяма опасност за него - за това запътило се към ада нuщожecтвo.

Най-лошото е, че всички тези тежки и екстремни думи са малко и бледи, за да се опише какво представлява Путин.

Главната заплаха за света днес - ето какво е Путин.

Това безумие, което руското племе има за вожд:

-- започна Войната за да смаже Украйна,

а сега Украйна е силна и смела и тя самата започва да го смазва;

-- оповести, че ще отблъсне НАТО далеч от Русия,

а сега на хиляди километри повече и на стотици километри по-близо Русия граничи с НАТО;

-- възнамеряваше да покаже кой командва в бившето съветско пространство,

а сега практически всички бивши съветски републики - кой явно, кой тайно, кой бързо, кой полека - но се отдалечават от Русия и дори я унижават по един или друг начин (даже - представете си - Лукашеску!!!!);

-- си въобразяваше, че ще направят съюз нерушим на диктатори несвободни с Китай,

а сега Русия е жалък суровинен придатък на Китай, негов покОрен и скоро покорЕн васал, енергетична купичка с ориз за трапезата на др. Си;

-- реши с военно кейнсианство да повдигне духа и икономиката на Русия,

а сега духът на Русия е пред издъхване, а икономиката ѝ - пред колапс;

-- говореше за Русия като за велика нефтена държава,

а сега Русия внася бензин дори от държави, които си нямат свои нефтени находища;

-- помисли си, че чрез Тръмп ще унищожи НАТО,

а сега, макар до каквото се е докоснал американският xaxo, то да се тресе и балансира на ръба на пропастта, този почти намирал се в насипно състояние Алианс получи на последния си самит второ дихание и току виж - втора младост...

Пълен провал! Абсолютен провал.

Путин - това е нарицателното име за Провал.

Отново ще кажа - моята тревога е Западът да не се втурне и юрне пак като на всеки няколко десетилетия да спасява Русия, защото била твърде голяма, за да се допуснело да се саморазпарчетоса на части.

Западът трябва да запази хладнокръвие и да остави най-сетне тази псевдоимперия да отиде там, накъдето постоянно и периодично се запътва и все западната ръка я възпира и ѝ прави изкуствено дишане уста в уста.

Само така ще се отстранят причините, които превръщат постоянно и периодично псевдоимперията Русия в чудовище и черна дупка едновременно.

Винаги Русия е била спасявана с чужда помощ. Понякога това е правено, защото е имало по-голямо Зло от нея, с което и тя е воювала. Но днес самата Русия е Зло, тя е Злото. И не заслужава да бъде спасявана.

Русия не заслужава да бъде спасявана и заради самата нея, заради нейно добро.

А още по-важно - заради доброто на света.

На нашия единствен и наистина неповторим в буквалния смисъл на думата - Свят.

11.07.2026 г.