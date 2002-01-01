И аз съм малко по-спокоен след самита на НАТО; НАТО, която е все по-малко Н, все по-съмнително А, все по-рядко Т и все по-относително О.

Зеленски бе главното действащо лице и в общи линии получи още от същото, необходимото, но не достатъчното.

До каквото се е докоснал сенилният черен лебед с риж перчем, то се е развалило или дискредитирало.

Поне не изпадна в старчески маразъм.

Опитва се да омаскари това, което още не е омаскарил и да разсипе онова, което засега не е разсипал.

Нека не страдаме от пожелателно мислене. Самитът бе нещо почти като нищо и половина.

Ситуацията е тревожна, цивилни украинци умират с десетки, военни украинци умират със стотици, не е особена утеха, че орки умират с хиляди.

Казват, че най-тъмно винаги било преди разсъмване.

Животът ме е научил, че понякога най-светло е преди стъмване…

Бункерната пепелянka е освирепяла, притисната към земята със сапьорна лопатка. И е способна на всякакви гадости.

Да се молим за Украйна, за България, за Европа, за Запада, за Света!

Мирът е на крилете на украински дрон. Украйна е последната надежда днес на Разума и Бъдещето.

От тази гледна точка НАТО не бе на висотата на предизвикателствата, но поне не се оказа отново на низостта на кокошата си слепота!

Украйна е нашият шанс!

Да й стискаме палци. И да й помагаме - кой както може, кой където може, кой когато може, кой с каквото може, кой колкото може!

08.07.2027 г.