РРашистите, копейките и вся остальная … са глухи, неми, слепи, невежи за реалността. Те също като бункерната пепелянka повтарят мантрата за победа във Войната и точка.

Но дори като по чудо да стане така, че да могат някак да кажат, че са победили, завземайки нещо възжелано от рода на разрушено до основи, важно някога градче в Донбас, точка няма да има, а двоеточие. И след него ще се изписват трагични за Раша слова - колапс, хаос, анархия, разпад. И най-страшната дума - мизерия.

Запомнете тази толкова руска дума! Тя е не само близкото бъдеще на Рашистката Феодализация. Тя става постепенно настоящето й.

Няма пари за социални дейности, за здраве, образование, наука, пенсии, поддържане на обществени и жилищни сгради, на “домове за престарели”, на психиатрични “тюрми”, на улици, на училища, на какво ли още не!

Няма!

Слушах дебати в руската Дума на тази тема. За социални и други подобни обществени сгради виден парламентарен шеф казва буквално следното: можем да пооправим покрива да не прокапва и да не се слагат легени; за друго няма средства!

Закриват се болници, родилни отделения и хора за операции и родилки трябва да пътуват по 200-300 км!!!!

Даже аз, отлично уж информиран, следящ, четящ какво става в черната дупка ерефия, като слушах дебатите в Думата нямах думи!!!!

В пещта, в пастта на Войната са отишли и отиват трилиони (трилион е хиляда милиарда) … долари (в превод от рубли)! И няма за елементарни неща. Ще рухват покриви на сгради, ще пропадат асансьори, ще падат самолети, ще умират пациенти поради липса на елементарни хигиенни условия и санитарни материали.

Мизерия - това е бъдещото название на Русия на Путин и след Путин.

И Западът не бива да прави лекомислено това, което по най-глупавия начин системно прави през 30-40 години - да спасява Русия от мизерията, която тя сама си докарва с каниbali вождове и с покорно и покорено, безгръбначно и безволево народонаселение, без да настоява категорично (както в случая с Япония и Германия) да се изкорени руското безумие, възпроизвеждащо властови и народонаселенски практики, регулярно докарващи мизерия на тази нещастна и позорна територия.

С милосърдие и илюзии Западът не само така помага рано или късно Русия да се докара отново до свирепа мизерия, но и я подпомага де факто да става периодично озъбено свирепо kyче, от което страдат държави, които имат малшанса да са съседи на Русия или малшанса народите им да боледуват от неизлечим прорашизъм и да дават властта на РРашисти тогава, когато самата Раша изпада в мизерия.

Мизерия - твоето име утре ще бъде Русия.

Помнете ми думата!

07.07.2026 г.