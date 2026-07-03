Българияа сама се отдаде - по своя воля и в избрана от нея поза - на една вредна персона, прикривала се под никнейма "натовски генерал"...

Но общественото ни продемократично мнение се е възпалило първоприоритетно заради простовата, но меркантилна остапбендерка - къде била ходила (по-точно летяла), с кого била въртяла каквото там се върти днес.

А всеки, който малко поне я познава, няма илюзия - тази остапбендерка постигна чрез демократичните процедури всичко, към което се бе стремяла при демокрацията с посредствената си, но безскрупулна ловка и нaглa, с извинение, душевност.

Аз видях още през лятото на 1991 г., когато след гладната ни стачка замириса на власт, какво нашествие на хитри дилетанти и сметкаджийски нахъсени "демократи", нахлу в СДС.

И сега си представете нататък какво беше!

Тия дни Натовския генерал много уместно бе наречен шушумига.

Велликолепно попадение!

Метафора на постпреходното статукво!!

Политиката загуби всякакви задръжки и в нея се разплодиха шушумигите, докопаха се до премиерството, до президентството, до професорството, до висшите постове в разузнавателната общност, бъка от тях в Конституционния съд.

Ние сме в етапа на Пълната и окончателна победа на шушумигите в политиката! Заради тях и свестните хора в политиката ни неволно заприличват на същества, упътили се да станат шушумиги.

Но от висотата или низината на моите 70 години

на видял и чул какво ли не в политиката, направил немалко важни неща и допуснал печални грешки (воден от добри намерения) човек,

ще ви кажа - шушумигите не падат от небето!

Ние сме народ от шушумиги, затова естественият подбор на шушумиги дава шанс на най-шушумижестите сред тях!

Та проблемът не е в дубайската ни шушумига - проблемът е в почвата, върху която избуяват тези магарешки бодили-шушумиги в обществения ни живот.

Почвата - това сме ние.

Така че така ни се пада! Да обсъждаме шушумигите.

И да ги избираме да ни управляват.

Последните избори бяха точно това - народът от шушумиги избраха шушумигите да го яхнат здраво и безскрупулно.

Шушумижеста страна сме ний.

Страна, която няма да миряса, докато окончателно не се ошушумигяса.

03.07.2026 г.