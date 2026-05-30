Парите, които Путин дава за да набира орки за ордите във Войната, за компенсации при тежки ранявания и смърт са направо колосални за средния и още повече - за бедния руснак. Може да стигнат до 10-12 милиона рубли!
Анализите показват бурния ръст на четири типа користни рускини, алчно впили се в тази възможност да ударят кьоравото.
Първата група са “богомолките”.
Те се омъжват непрекъснато. Има по 3-4 брака, рекордът е май 6 брака. Пращат поредния си мъж на война и прибират паричките…
Вторият тип са “веселите вдовици”.
Те получават голямата сума за убития си мъж и започват мечтания цял живот живот. Курорти, хотели, екскурзии, ресторанти. Лайф ис лайф, бира, seкс и частушки…
Третият тип са “бизнесменките”.
Те най-сетне имат пари за свой бизнес - фризьорки, масажистки, фитнес инструкторки, квартални магазинчета, maman-ки, често и по-престижни дельца…
Четвъртият тип са “побирушките”.
Те падат на дъното, пропиват и пропиляват големите суми, отдават се на развраt и алкохолизъм, разбира се се напушват и заприличват на тряпки, бъка из Русия от тях, с невъоръжено око се виждат навсякъде вече.
Това е нова реалност в черната Путинова дупка, която се нарича Русия днес…
30.05.2026 г.
НОВА РЕАЛНОСТ В ЧЕРНАТА ДУПКА
