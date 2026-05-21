Днес си вървя из София (каквото и да означава това "София" в случая) и се разминавам с някакъв мъж, леко раздърпан, мяза на мой приблизителен набор.

Вече зад гърба ми дочувам: Слатински, ти ли си това?

Обръщам се и къде ще ходя, кимвам утвърдително. Спирам се.

Аз по принцип из улиците и по тротоарите не водя политически разговори с непознати, а знам, че по-възрастните още ми помнят физиономията от политическото мое време. И често ми четат конско или даже слонско.

Мъжът ми обяснява, че сме били заедно аспиранти в Харков. Той първо бил студент там до 1980 г., после от 1982 г. започнал аспирантура.

Аз бях студент до 1979 г. и също започнах аспирантура от 1982 г. В Харковския университет. Той - в Политехниката (мисля си - аха, значи от множеството студенти и аспиранти, пращани от военните ни заводи).

Подхвърлям, че като аспиранти случихме на много интересно време. Аз пристигнах в Харков и след два дни умря Брежнев, после умря Андропов, после умря Черненко, после се случи и Чернобил...

Мъжът ме гледа малко начумерено , но по някакви неосезаеми биотокове чувствам мнително, че ме премерва, ободрен от срещата - дали някак може за нещо да ме използва.

Това си мисля като срещам такива пресмятащи ме погледи, но само уточнявам в отговор на въпросите му къде работя, че съм пенсионер.

Той казва примирително: Няма да говорим за политика, защото като те помня какъв беше тогава, сто процента сега си за Украйна, а аз съм за Русия!

Казах, че бързам. Ама дай си телефона! Миг на слабост - дадох му го.

А си мисля - бил е минимум 8 години като студент и аспирант в Харков, имал е приятели. Неизбежно и приятелки.

Но сега е на страната на вapвapсkа бяcнa агpecorkа, която разрушава Харков и бомбардира неговите приятели. И приятелки - също.

Абсурдно и абсолютно не разбирам хората, които могат да мислят така... Какво е в главите им? Какво е на душите им?

Та това за мен е кристално чиста ситуация - агресор срещу жертва, варваrcka бecoвщuна срещу най-нормално и европейско население.

Наистина е верен руският израз:

"Чужая душа — потёмки" ...

"Моят" ИИ, Орион дава следните приблизителни преводи:

„Чуждата душа е потайност.“

„Чуждата душа е в мрак.“

„Чуждата душа е тъмнина.

„Чуждата душа тъне в здрач.

„Чуждата душа е непознаваема.“

„Чуждата душа е кладенец бездъно.“

21.05.2026 г.