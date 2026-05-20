Ако следите медийните мрежи в Русия, ще научите подробности за още една тема, която е възпалила мозъците на масовия российский гражданин - независимо от това дали той е путински имперец, зет-патриот, неинтересуващ се от политика наивник или виещ от страх кръгъл uдuот под (на)падащи дронове : А нас-то за что?!

Става дума за това, че по цялата страна няма свободно място в болниците, защото те са буквално препълнени с ранени в различна степен военни!

Безпардонно детски отделения, акушерка-гинекологически консултации, родилни домове, “цивилни” хирургии се превръщат във “военни” хирургии и лазарети. Отменят се планови операции, свършват за обикновените граждани санитарни материали, болкоуспокояващи средства, хигиената пада, хора умират заради недостатъчна или неефективна помощ.

Това е истинска трагедия!

Още една всероссийская трагедия!!

Но официалните медии, камо ли пък путинската камарила се правят, че подобна общонационална беда няма.

Напротив, те пропагандират идеи

за масова саможертва,

за това, че животът на редовия руснак е нищо в сравнение с великите руски победи и предназначения,

за необходимостта да се повишава в името на Русия на “болевой порог”, праг на поносимостта към болката,

за първостепенната важност да се възпитават децата от най-ранна възраст, че тяхното предназначение е да служат на Русия и ако се наложи да умират да нея.

Излишно е да се казва, че децата на руския клептократски, олигархичен “елит” не участват в подобни суицидни пропагандни литургии и практики, за разлика - да поясня - от децата на тираничната сталинска, свирепа бaнga, 85% от която е платила своя кръвен данък в безумните месомелачки на сталинските чистки и Втората световна война.

20.05.2026 г.