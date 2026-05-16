Чета как някои са изненадани от путинизма на РР! Как при него се “опозорила” страната ни…

А само преди няколко дни тук ми обясняваха, че РР не бил толкова черен, колкото го рисувам, че нямало къде било да ходи! Как имало почтени хора в правителството му.

Наивници! Още вярват в подвелия ги негов юмрук дето щял да се бори срещу модела.

Почтени хора има навсякъде. И в това правителство вероятно има.

Такива имаше дори в правителството на БСП “Виденов”. Но то ни докара до страшна катастрофа.

Онзи, който иска да се самозаблуждава може да го прави у нас на воля. Нали тук всеки сам си преценя какви илюзии и какво пожелателно мислене да има.

Аз от излагациите на РР не се изненадвам. Днес е време на падане на маските. Масово в системата на националната сигурност и отбрана маските след 24 февруари 2022 г. паднаха и зад евро-атлантическите маски на натовски генерали, натовски полицаи, натовски ченгета и натовски преподаватели, хамелеонствали за да растат кариерно, за да печелят проекти, за да взимат стипендии, за да обикалят света по конференции, се показа яростен рашизъм като озъбено свирепо kyче.

Както писах докато ми обясняваха как РР само ще се репчи пропутински на думи, а на дела ще си свива перките и ще си наляга парцалите, аз силно се съмнявам в това, защото в главата на такива като него, а у нас те са легион, има инсталирана, инкрустирана, вдълбана и вградена ментална матрица, която е станала тяхната мирогледна същност. Затова онзи българин, който обича повече Русия, отколкото България, цветът на хамелеонската си козина може меркантилно и политически да мени, но матрицата си не може.

РР тепърва започва да ни къса на нас, продемократите, нервите и да откъсва България от Европа.

Всъщност, той още дори не е започнал…

16.05.2026 г.