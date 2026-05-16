Има в Русия на Путин една пacмuна зет-патриоти с подкасти, с присъствие в медии, в Телеграм и къде ли още не. Те са яростни привърженици на Войната срещу Украйна от самото й начало и искат “истинско” воюване, смазване на Украйна, изпепеляване на Киев, унищожение на украинците и избиване на техните лидери.

Със задънената улица на фронта, с катастрофата на финансите, с паралича на икономиката, и с постоянните унижения на Русия (Мадуро, Орбан … ), тези зет-патриоти насочиха гнева си срещу … Путин. Преди го наричаха иносказателно :) пиня, поня, пупа, петя, а сега директно го обвиняват поименно и с обидни думи, дори ругатни за всички провали, грешни решения, загубена връзка с реалността и водене на Русия към поражение и възможно към гибел.

Изведнъж най-верните пропагандни nceта на Путин се превърнаха в огромна опасност за него, защото аудиторията им е огромна, някои имат 500000 дори и милион “подписчики” и масово биват слушани и гледани.

И ето, покорната на Путин Служба за външно разузнаване обвини зет-патриотите, че се финансират от и служат на … Украйна!

Вот это да! Нарочно не придумаешь!!!!

16.05.2026 г.