Вчера написах следния статус:

Преди няколко дни пратих смс до мои приятели:

- Струва ми се, че Войната срещу Украйна върви към развръзка или завръзка.

Основание за този статус бяха две фиаскА.

Първото фиаско се бе случило - с Путин и карикатурния му Парад на победобесието.

Второто фиаско бях сигурен, че ще се случи (а как ме ругаха тръмписти и путинсти вчера - не е за разправяне) - с Тръмп и унизителното за САЩ негово поведение в Китай.

Трудно ми е да кажа дали Войната срещу Украйна върви към развръзка или към завръзка, но нещо се случва и то е решаващо. Почвата под краката на Путин се изплъзва, призракът на края на Кадафи е пред очите му и той е побеснял.

Продължавам да вярвам, че ако Украйна продължи да се бори така самопожертвователно за себе си и за Европа, естествено, и ако издържи; ако удържи, ако се държи както през последните месеци, то започналото обратно броене на Путин ще се ускори.

На Тръмп - също. Поради други причини. Но също.

15.05.2025 г.