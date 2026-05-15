Всеки сам си преценя. Правилно или не - според зависи. Защото всеки си е башка луд. А ако не е така, може и така да стане.

Много още неща от този род казват в Перник.

Но няма думи за омразата, която мнозина демонстрират към мнение, което не споделят.

Статусът ми за моето усещане, че "благодарение" най-вече на Тръмп, жълтата фланелка на глобалното лидерство се изплъзва на САЩ и че в Пекин се видя кой сега е първа цигулка, стана повод за изблик на огромна омраза.

Аз по принцип нямам време да чета досконално коментарите, а по първите думи на лични решавам дали ще чета нататък, но доста от онова, което ми попадна пред очите, послужи за разчистване на листата от "приятели". Блокирах ги не защото не мислят като мен, а понеже бълват омраза.

Приятел руснак веднъж ми каза: Путин ще си отиде, но ще останат милиони путинисти в Русия.

Аз го допълних - не само в Русия.

И в САЩ е същото - Тръмп ще си отиде, но ще останат милиони тръмписти в САЩ.

Веднага ще допълня - не само в САЩ.

Едни друг приятел, но в България, да почива той в мир, казваше: Хората по света вече трудно се обединяват ЗА светли и свети каузи, но лесно се обединяват в омразата; 21 век може да се окаже век на омразата.

Омразата минава лесно през границите. Тя е пандемична.

А ние, българите сякаш сме шампиони в нея. Сами да останем на финала на Купата на Омразата, себе си ще мразим, но няма да престанем да мразим.

С омраза към моя статус пишат и българи в България, и българи в Европа, и българи в САЩ.

Махнете ме мен. Вижте какво се носи за една българско момиче!

На знамето ни може да се сложи една гримаса вместо герб - гримасата на омразата.

С омразата най-лесно е да се боря във ФБ - забележа ли я, следва блокиране.

В живота, уви, не може така.

На една възрастна съседка давах понякога пари - молеше ме, били за лекарства. Във вестник, да не казвам кой, препечатват без да питат някои мои статуси и за тях ми превеждат някакви хонорари понякога. Тя следеше вестника и като излезе там статия от мен, идваше и буквално дрънчеше пари. Давах ѝ. Къде ще ходя.

Но веднъж ѝ казах, че спирам с всичкото това. Тя не бива повече да ме тормози по този начин. И в отговор чух изсъскване с гримаса на омраза - Путин като дойде ще ви резне главичките на такива като теб!

Най-лесно е да мразиш. Нищо не ти пречи за това - нито акъл или липсата му, нито образование или липсата му.

Омразата ни е национален спорт. Затова сме най-добри в нея. Пък после има да се чудим защо в нищо друго не сме най-добри.

15.05.2026 г.