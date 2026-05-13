Мой познат ме пита защо спрях да коментирам Тръмп…

Казах му, че пост фактум не виждам смисъл. Какво да му коментираш на това, което става постепенно очевидно за всички?

Аз пишех за Тръмп преди изборите и веднага сред тях. За старостта му, за деменцията му, за нарцисизма му, за мизантропията му, за кастрирането на морала му и пълната му липса на принципи и ценности.

Тогава мнозина ми скачаха с бутонките и ругатните напред.

Сега е очевидно и защо да го пиша пак и пак: президентът на САЩ е uдuoт. В клиничния и в нравствения смисъл на тази дума. Иguoт!

И САЩ са заложник на този Иguoт! Те не знаят как да се освободят от него. Или ако знаят, демократично все още не могат, а по другия начин се колебаят. Засега.

За мен патoлoгuята на Тръмп бе очевидна. Не ми трябва да изям целия или дори половината кашкавал, за да разбера, че е развален. САЩ продължават да ядат кашкавала, нагъват мухъла му, присяда им, давят се от него и им се гади. Но нагъват.

Нямаше да ми пука за любителите на мухлясалия кашкавал отвъд Океана, ако не ставаше дума за САЩ.

Иguoт като президент и президент на САЩ иguoт е тежък вирус - вирус “Тръмп”. Но ние се тревожим сега за един друг вирус. А не за вируса, от който в момента светът започва да го втриса. Не дай Боже втрисането да премине в конвулсии…

За жалост дори това не е изключено.

Докато президент на САЩ е иguoт.

В Перник биха казали - не просто иguoт, не прост иguoт, а кръгъл иguoт.

Пиша всичкото това с огромна болка за всичко, в което съм вярвал - в Запада, в САЩ, в Европа, в Демокрацията. Т.е. в добрите сили, добрите визии, добрите политики, добрите ценности - най-добрите от възможните в този наш свят.

Та те така… Както също така казват в Перник.

13.05.2026 г.