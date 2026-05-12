Когато в изборния ден станаха ясни по-по-най-първите резултати, написах тук, че това вече беше - когато картата на България почервеня след смазващата победа на БСП “Виденов”.
Постоянно имам ирационалните опасения и рационалните предчувствия, че тази аналогия е само първата, но повдигаща запушалката на бутилката, в която се е сврял джинът на катастрофата.
Някои лица в правителството и първите им прояви ме стресираха, защото познавах лично някои лица в онова правителство, така че болезнената мисъл, че този мач съм го гледал повишава моята тревожност.
Но ето, че имам трети повод за дежа вю - икономическо-финансово-социално-пазарното говорене на сегашното правителство и заявени от него намерения и мерки.
На душата ми е неспокойно, нещата могат да станат сериозни.
Приятелите ми знаят за “правилото на Слатински”:
Един път е случайност.
Два пъти е тенденция.
Три пъти е закономерност.
Четири пъти е закон.
Ще ми се властта да внимава много. Защото хиперинфлацията не е шега работа. Да не дойде след Лукановата зима и Виденовата зима и Радевата зима.
Каквото и да е, демокрацията ни постигна немалко и се опира на четири фундаментални ценности:
— С Европа в политиката и икономиката.
— С НАТО в отбраната и сигурността.
— Всяка власт е мандат не за партийни и личностни експерименти, а за подобряване на това във функционирането на държавата, което работи и за преодоляване на онова в държавата, което не работи.
— Властта не е инструмент за политически разправи и личности разчиствания на сметки.
Да, малко е идеалистично, но е вектор, указващ на посоката, в която трябва да вървим.
След Виденовата катастрофа имаше и лоши правителства, имаше и две отблъскващи корпулентни същества, имаше корупция, имаше недемократични говорения и отчасти действия. Но първите две от споменатите от мен ценности бяха неоспорими като поведение на властта, а вторите две бяха основните аргументи за оценка на слабите и лично и партийно меркантилни управления, което означаваше, че тези две ценности се подкрепят от нормалните и загрижени за бъдещето на България българи.
Искам само две послания да отправя с този текст - да предупредя сегашната власт:
— Спрете да създавате опасения за отдалечаване и отричане на първите две ценности.
— Не се поддавайте на илюзията и съблазънта да загърбите и забравите другите две ценности.
Точно така постъпи БСП “Виденов” и доведе държавата ни до катастрофа. Ужасна катастрофа.
Знаете ли какво - в Прогнозирането има понятие “слаб сигнал”.
Това е сигнал, който в началото, на много ранна фаза, е доловим само за малцина, подценяван е от мнозина, но макар само да се нарича слаб, той предвещава при игнорирането му възможна беда и дори катастрофа.
Има вече такива засега слаби сигнали за четвърто отклонение на новата власт от разума и националните интереси, от четирите по-горе споменати от мен ценности.
Нека новата власт се осъзнае и опомни. Тръгнала е в неправилната посока.
Нека знае, че бездната има свойството да привлича неудържимо. И колкото си по-близо до нея, толкова по-бързо летиш към нея.
Настройте си сетивата за слабите сигнали за сбърканата посока. Не бъдете глухи и слепи за тези слаби сигнали като БСП “Виденов”. България ще пострада тежко ако не го направите.
Не забравяйте - Четири пъти е закон.
В случая - Закон за политическата катастрофа след смазваща изборна победа.
12.05.2026 г.
ЧЕТИРИ ПЪТИ Е ЗАКОН
