Когато в изборния ден станаха ясни по-по-най-първите резултати, написах тук, че това вече беше - когато картата на България почервеня след смазващата победа на БСП “Виденов”.

Постоянно имам ирационалните опасения и рационалните предчувствия, че тази аналогия е само първата, но повдигаща запушалката на бутилката, в която се е сврял джинът на катастрофата.

Някои лица в правителството и първите им прояви ме стресираха, защото познавах лично някои лица в онова правителство, така че болезнената мисъл, че този мач съм го гледал повишава моята тревожност.

Но ето, че имам трети повод за дежа вю - икономическо-финансово-социално-пазарното говорене на сегашното правителство и заявени от него намерения и мерки.

На душата ми е неспокойно, нещата могат да станат сериозни.

Приятелите ми знаят за “правилото на Слатински”:

Един път е случайност.

Два пъти е тенденция.

Три пъти е закономерност.

Четири пъти е закон.

Ще ми се властта да внимава много. Защото хиперинфлацията не е шега работа. Да не дойде след Лукановата зима и Виденовата зима и Радевата зима.

Каквото и да е, демокрацията ни постигна немалко и се опира на четири фундаментални ценности:

— С Европа в политиката и икономиката.

— С НАТО в отбраната и сигурността.

— Всяка власт е мандат не за партийни и личностни експерименти, а за подобряване на това във функционирането на държавата, което работи и за преодоляване на онова в държавата, което не работи.

— Властта не е инструмент за политически разправи и личности разчиствания на сметки.

Да, малко е идеалистично, но е вектор, указващ на посоката, в която трябва да вървим.

След Виденовата катастрофа имаше и лоши правителства, имаше и две отблъскващи корпулентни същества, имаше корупция, имаше недемократични говорения и отчасти действия. Но първите две от споменатите от мен ценности бяха неоспорими като поведение на властта, а вторите две бяха основните аргументи за оценка на слабите и лично и партийно меркантилни управления, което означаваше, че тези две ценности се подкрепят от нормалните и загрижени за бъдещето на България българи.

Искам само две послания да отправя с този текст - да предупредя сегашната власт:

— Спрете да създавате опасения за отдалечаване и отричане на първите две ценности.

— Не се поддавайте на илюзията и съблазънта да загърбите и забравите другите две ценности.

Точно така постъпи БСП “Виденов” и доведе държавата ни до катастрофа. Ужасна катастрофа.

Знаете ли какво - в Прогнозирането има понятие “слаб сигнал”.

Това е сигнал, който в началото, на много ранна фаза, е доловим само за малцина, подценяван е от мнозина, но макар само да се нарича слаб, той предвещава при игнорирането му възможна беда и дори катастрофа.

Има вече такива засега слаби сигнали за четвърто отклонение на новата власт от разума и националните интереси, от четирите по-горе споменати от мен ценности.

Нека новата власт се осъзнае и опомни. Тръгнала е в неправилната посока.

Нека знае, че бездната има свойството да привлича неудържимо. И колкото си по-близо до нея, толкова по-бързо летиш към нея.

Настройте си сетивата за слабите сигнали за сбърканата посока. Не бъдете глухи и слепи за тези слаби сигнали като БСП “Виденов”. България ще пострада тежко ако не го направите.

Не забравяйте - Четири пъти е закон.

В случая - Закон за политическата катастрофа след смазваща изборна победа.

12.05.2026 г.