Чуйте, който иска да е информиран (руският език е най-прякото и бързо средство да следите от първите редове трагичното шоу на агонията на Русия на Путин!, а на интелигентния българин не му е нужно да чете Пушкин и Достоевски в оригинал, достатъчно е да разбира главното, което изтича из всяка пукнатина на тази геополитическа, геоикономическа, геофинансова и геосоциална черна дупка) - от линка https://www.youtube.com/watch?v=tSbI5N5lvdw става ясно как тръгва лавината на блокирането от банките на парите на руснаците.

Старт на тази лавина даде митологизираната шефка на Централната банка Елвира Сахипзадовна Набиулина, която тия дни заяви, че парите на руснаците са единственият останал финансов ресурс на страната.

Започва тяхното де факто конфискуване!

09.05.2026 г.