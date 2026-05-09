Аз от самото начало на Войната подкрепям президента Зеленски, той е Лидерът - на Украйна и на Европа.

Браня го пред вас дори от паркетния генерал и мит в Украйна Залужни, който профука контрнаступа. И дава съвети от разстояние, прави се на новия Макартър.

Но понеже изпитвам непреодолима вътрешна потребност да наричам нещата с истинските им имена (според моите разбирания), не усещам в себе си никакъв възторг или кеф от т.нар. Указ, с който Зеленски "разрешава" провеждането на днешния парад на победобесието.

С колосален натиск Запада изви ръцете на Зеленски и го принуди да даде на Бункерния да се кипри на този парад.

Така виждам нещата аз - накараха брутално Зеленски да отстъпи.

Това е поредната грешка на Запада в стил "тръмпизъм" - да се реанимира Бункерния авторитет в Русия, който пада и спада с пъти.

При соца имаше нещо такова от наш стихоплетец (добър все пак):

- И тоя почнА да пишува оди!

- Е па маке, дека че оди!

Та така виждам нещата аз.

09.05.2026 г.