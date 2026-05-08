Среща ме по стълбите съседка (а няколко такива съседи бяха като нея), която демонстративно ми показваше как ще гласува за РР (има едно недомислещо мнозинство - май мнозинство са все пак, - което мигрира към Тоз-който-ще-ни-оправи - през Виденов, Симеон, ББ и сега РР, като така в края на краищата забива България в някоя Десета глуха).

Аз политически дискусии из улиците и по етажите не водя. Но тя самата реши да ме заговори (и само тя си говореше през тия минута-две): Каква я мислехме, каква стана!

Това е девизът, бар кодът, логото, сентенцията на България. Тези думи трябва да бъдат изписани на фасадата на Парламента и на челото на народа в Отечеството ни нелюбезно!

08.05.2026 г.