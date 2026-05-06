Днес мнозина експерти пишат, че за първи път при война територията на Русия като стратегически ресурс се превръща в стратегическа уязвимост.

Тази огромна територия е абсолютно незащитена от въздуха и носи само вреди и щети на Русия.

Ще кажа само, че аз писах за това, вкл. и тук, преди близо две години. за мен то бе очевидно...

Освен територията като стратегически ресурс, Русия разчиташе на още три такива ресурса, в които тя смяташе убедено, че превъзхожда (с пъти) Украйна.

Вторият стратегически ресурс е далеч по-голямото население. Но липсата на какъвто и да било смисъл и мотивационен импулс по отношение на Войната, както и системното uзтреблeнuе, на което украинците подлагат руснаците по целия фронт, ограничи до критичен минимум значението на този ресурс.

Третият стратегически ресурс бе енергийният. Русия е държавата с най-големи в света общи енергийни ресурси. Но санциите, все по-трудния добив, международните пазари и потребления (поне до титаничния опит на Тръмп да удари едно рамо на Путин с Войната срещу Иран), както и тежките поражения, които Украйна нанася на точно този сектор в Русия, сведоха до сериозен минимум и този ресурс.

И четвъртият стратегически ресурс на който Русия разчиташе бе сумарният ефект от жестока репресивна машина и покорно до овчедушие поведение на руския народ. Ала битките и взаимното изяждане вътре в силовите структури, неадекватността и соцuопатuята на Путин, усещането на руснаците, че са на ръба на голяма катастрофа и отсъствието на каквито и да било реални причини за Войната, нанесоха значителен ущърб и на този стратегически руски ресурс.

А именно на четирите набързо упоменати тук от мен стратегически ресурси на Русия, караше Путин да вярва, че ще спечели Войната на изтощение.

Разбира се, отдавам длъжното и заслуженото на мъжеството на украинците, които надскочиха себе си и сами са удивени какъв нардо се оказаха!

Защото украинците бяха до Войната доста приличащи на нас - мрънкащи, разединени, нехайни за бъдещето на страната, водещи се елементарно на руската пропаганда, обезверени и съмняващи се доста в многопартийната демокрация, тънещи в корупция и т.н. Но нещо изключително в техния дух и лидерството на президента Зеленски направиха така, че Украйна удиви света. Поклен пред нея за това. Велика държава се оказаха, с велик народ. Доземи поклон за това, че спасяват Европа от pашuстkата нaпacт!

Тук трябва да спомена обаче нещо много важно, което обръща хода на Войната.

Интелектуалният потенциал на Русия е изчерпан - там убиха науката, забраниха международните ѝ контакти, прогониха десетки, ако не и стотици хиляди руски учени и млади интелигентни хора извън страната и сведоха до нулата (почти) инвестициите във високите технологии. Русия е безнадеждно назад и в информационните и компютърните техххнологии, и в ИИ, и в патентите и изобретенията, и в научните публикации. По отношение на науката Русия просот зaтъпявa. Това е точната дума. Зa-тъ-пя-вa!

И интелектуалното превъзходство на украинците, удивително бързото внедряване на нови технологии, инвестирането в интелекта, изобретателността на украинския творчески гений обръщат хода на Войната и направо громят мастодонтната, крепяща са на огромни плащания ("гробовые") башuбозyшка opда от оpkи, в каквото се превръща руската армия.

Не всичко във Войната се решава от интелекта, някой трябва да се бие и на бойното поле, но все повече неща във Войната се решават от интелекта.

Аз се опитвах в моите лекции, докато едни генерал-фердфебели ме избутаха навън от Военна академия, да давам пример за качествено нови лекции. Почти всуе...

Българската военна наука е доста затънала в преподаване и подготовка за миналата Война, манталитетът в нея е на 75% като в руските висши военни заведения. Натовството често е мимикрия и затова сега маските паднаха! Маскопад върви пороен.

Българската наука в сигурността се е превърнала в удобно място за живот до пенсия, мнозина ходят на лекции като на работа чиновническа.

Украйна е спомен от бъдещето за нас, ние в науката за националната сигурност трябва да четем украинската Книга за нея и между редовете.

Накратко, Украйна воюва срещу изключително домодерна, умствено и технологично изостанала, демотивирана и алкохолизирана и наркозависима армия - тази на дезориентирана и деинтелектуализирана Русия. Месните щурмове и безобразното жертване на хиляди и хиляди руски орки все още поддържат висока степен на неопределеност и рисковост на бойното поле, но това, което прави с оскъдяващите си човешки ресурси Украйна е потресаващо!

Украйна постоянно жили на рояци руската мечка и я кара да пощурее и вие на умряло.

На бойните полета в Украйна (а вече и в дълбокия руски тил) воюват Втората половина на 21 век срещу първата половина на 20 век.

Да се молим Украйна да издържи!!!!

А Русия, издържи ли Украйна, няма да издържи!

Русия губи стратегическата инициатива и може да се превърне в хаос и анархия, да премине в насипно състояние и с опасна неуправляемост.

Нищо хубаво не чака Русия. Руснаците не бива да са слепи за това. Обратното броене вече е започнало.

06.05.2026 г.