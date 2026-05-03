По цялата страна-лагер, където така волно диша човекът, както се пее от сталинско време насам,

вече става мода - като лавина - да се ругае във видеА и подкасти ... Путин.

Не само го ругаят, вече го и пcyват! Пcyват Путин масово! То руснаците са световни шампиони по псуване... Всяка втора дума у всеки трети руснак е нецензурна.

Вижте в линка

https://www.youtube.com/watch?v=7hdpDTf2vcw&t=970s

към 12:00 мин. само един пример.

Който следи рускоезичните "предавания" в социалните мрежи, знае - това е нещо наистина невиждано и нечувано.

Започва масов спорт - всеки да качва разни видеА и там да говори поименно кой е виновният, да му произнася фамилията! Путин! Как кой?

Нещо като емоционална лавина, нещо като словесно земетресение.

Руснаците казват Лиха беда начало!

Нещо като:

„Трудното е (в) началото!“

„Най-страшна е първата крачка!“

„Най-трудно е да започнеш — после всичко тръгва по-леко.“

Нека започне най-сетне руският народ да мисли и да разбира! После изобщо няма да е леко. Но ако не започне, няма да има после.

Няма да има и това, което сега го има там, където е Русия. Ще остане само една черна дупка.

И нищо друго.

03.05.2026 г.