В Русия на Путин набира сила скандал. Наричаната като най-легитимната сега съпруга от харема на Путин Алина Кабаева, някога видна художествена гимнастичка, а сега олигархеса, се възползвала от своята власт и сформирала художествената гимнастична Сборная от свои протежета, в ущърб на по-талантливи момичета.

При високата, минаваща всякакви предели тревожност на хората в Русия, те лесно намират за какво да се възмутят и да протестират на колене в самоунижващи ги пози.

Не бих обърнал внимание на този сякаш безопасен начин де факти да протестираш срещу диктатора, ако не се оказа, че от началото на Войната за първи път художествената гимнастична Сборная тази година се връща на международния подиум. И знаете ли къде?

Да знаете! В България, естествено.

03.05.2026 г.