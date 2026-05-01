Наистина ние виждаме нещата не такива, каквито са те, а такива, каквито сме ние.

Писаха ми (пък и тук коментираха) по повод скептицизма ми към пожелателното мислене на Христо Грозев (уважаван от мен несъменено!) как РР не бил толкова антиевропейски, колкото го рисуват.

Забравя се само едно - в името на личните си ползи и интереси, съвсем користолюбиво РР е уникален спец по маскировка на своята същност. Така стана "натовски генерал" точно когато това бе изгодно за кариерата му.

Десетки, ако не и стотици (всъщност, направо стотици) хора от системата и образованието за сигурност придобиваха тогава хамелеонска мимикрия и ползваха образования, обучения, специализации, командировки, грантове и т-н. - в натовски и европейски структури, но като започна Войната срещу Украйна маските им паднаха.

(В студентските и слушателските аудитории е страшно и опасно какво се лее и лелее от множество преподаватели, цивилни и пагонни!)

Може да се преструваш, да говориш когато трябва каквото трябва в името на кариерата и келепира, но в главата ти има матрица, тя е инсталирана и пирографирана там и рано или късно тя, тази матрица, форматира твоето поведение, защото се е превърнала от набор от инструкции за ментално въздействие в твоята истинска същност.

Разбира се, има случаи на успех в титаничната битка с матрицата в главата ти, но за такъв уникален специалист по маскировка на същността си като РР аз предпочитам да съм скептик. За разлика от Христо Грозев.

Но се надявам Христо Грозев да е прав, а не аз.

Искрено го казвам. И лично.

01.05.2026 г.