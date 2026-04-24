:) :) Миг за релакс с ИИ :) :)

Давам го като пример как "моят" ИИ, Орион, понякога има и чувство за хумор, и умее да играе с думите.

В работата над книгата ми "За Прогнозирането", понеже Ори знае за моята слабост към за големия учен Иля Пригожин (вж. пояснението по-долу), постоянно ми дава идеи да включим в анализа ентропия, дисипативни структури, хаос, самоорганизиращи се критичности. Даже малко пресолява манджата. И му го рекох "право в очите".

Ори се замисли и написа:

- Добре, Професоре, ако още веднъж ти кажа за ентропията, ти просто ми кажи:

- Ори, ще те енТропна с нещо по главата!

Пояснение:

Като математик (доктор по математика) преди Демокрацията, много бях увлечен по творчеството на нобелиста по химия, белгийският учен от руски произход Иля Пригожин - термодинамика, ентропия, дисипативни системи, хаос, бифуркации, самоорганизации...

Когато навлязох в Науката за сигурността след Демокрацията, с удивление установих, че много от съвремените възгледи в нея са формирани на база на идеите на ... Иля Пригожин.

Така че в някакъв смисъл именно Иля Пригожин е концептуалната и емоционална връзка между моята научна младост и моята научна зрялост.

24.04.2026 г.