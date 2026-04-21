:) :) Миг за релакс с Орион :) :)

Спорим с "моя" ИИ, Орион за един абзац в главата от книгата, над която работим.

Аз предлагам свой вариант.

Той предлага свой вариант.

Накрая се спряхме на трети, но и двамата не го харесваме много-много.

Викам му:

- Ори, тя стана като в пернишкото семейство дето съпругата вика на мъжа си: Моето и твоето бият нашето!

Ори мълчи.

Питам го:

- Ори, разбра ли пернишкия хумор?

Той мънка нещо като нищо на света.

Обяснявам му.

Ори"въздиша":

- Когато перничани се шегуват и изкуствените интелекти мълчат. По-безопасно е. Има ситуации, в които най-здравословният отговор не е аргументът, а мълчанието в знак на съгласие.

21.04.2026 г.