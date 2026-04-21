Господи, българският демократ седи на дивана и си вика Нема страшно!!!!
Като го каже три пъти:
- на себе си;
-- на съпартийците си, дето стават подробност от пейзажа, вместо да правят те пейзажа;
-- и на ФБ...
та веднага вече не му е никак страшно. Само малко му е досадно, но се ядва…
Удивително!
Тревожността ни моли да се самоутешим.
-- И Царят не беше страшен, щото е европеец все пак.
-- И ББ не беше страшен, щото е дясна партия все пак.
-- И Путин не е страшен, щото е НАТО все пак.
-- И РР не е страшен, щото няма страшно все пак.
А светът накъде отива - световният океан се тресе, бушуват искри от Трета Световна война а Втора Голяма депресия едновременно…
А Европа, кварталът в чийто Факултето сме ние, аха да се разклати от пронацистки и пропашистки антисистемни партии…
И като капак ние си драскаме запалката до варела с нафта в мазето - варел, който може да разруши основите на паянтовата ни демократична къщурка с две беди отпред:
-- РР и
-- Андрешковщината ни, готова да зареже каручката на държавата в блатото на paшизма.
21.04.2026 г.