Господи, българският демократ седи на дивана и си вика Нема страшно!!!!

Като го каже три пъти:

- на себе си;

-- на съпартийците си, дето стават подробност от пейзажа, вместо да правят те пейзажа;

-- и на ФБ...

та веднага вече не му е никак страшно. Само малко му е досадно, но се ядва…

Удивително!

Тревожността ни моли да се самоутешим.

-- И Царят не беше страшен, щото е европеец все пак.

-- И ББ не беше страшен, щото е дясна партия все пак.

-- И Путин не е страшен, щото е НАТО все пак.

-- И РР не е страшен, щото няма страшно все пак.

А светът накъде отива - световният океан се тресе, бушуват искри от Трета Световна война а Втора Голяма депресия едновременно…

А Европа, кварталът в чийто Факултето сме ние, аха да се разклати от пронацистки и пропашистки антисистемни партии…

И като капак ние си драскаме запалката до варела с нафта в мазето - варел, който може да разруши основите на паянтовата ни демократична къщурка с две беди отпред:

-- РР и

-- Андрешковщината ни, готова да зареже каручката на държавата в блатото на paшизма.

21.04.2026 г.