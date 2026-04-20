... да чета как продемократи започват отзивите за изборите с това - Имаше нещо хубаво!

При катастрофата на България - нещо хубаво забелязали милите ем драгите ми демократи!

Та си спомних слединя случай.

"Миньоро" е почти на дъното в Б група. В последния мач играят в Сандански с "Вихрен". Домакините са изпаднали вече в Зоните.

При равен "Миньоро" се спасява от изпадане.

Пернишките тифози и политическите и спортните босове ме помолиха да говоря с моя колега в Парламента Владо Джаферов (да почива в мир!) от Сандански - да не ни бият.

Аз му викам на Владо - като си пием кафето в неговото прекрасно градче - бяхме приятели:

- Ако ни биете, ще изпаднем и ние и ще сме в една В група с вас. Ние ще я спечелим и пак след година ще сме в Б група, а вие десетина години ще се мотаете из Зоните. Най-изгодно ви е ние да не изпаднем и да изпадне друг отбор, който ще е в друга В група и няма да ви е конкурент. Така ще се върнете още догодина в Б група!

Владо вика:

- И ние сме го мислИли, но помогнете да мотивират момчетата с парички!

Казах му:

- Аз не съм по тая част! Пък и какво има да ги мотивираме - да изпаднат, да си загубят статута, да се мотат по селата и да ги ритат из картофени ниви!

Владо:

- Ааааа, те за това не мислят, те по-далеч от носа си не гледат, много им пука за Сандански и футбола!

Накратко, не стана заверата!

Вихрен" решиха, че "Миньоро" са стипци, биха ни 2:0.

И "Миньоро" изпадна. Още следващата година спечели турнира в тяхната В група и се върна в Б, а после и в А група. А "Вихрен" се мота десетина години из селата от Левуново до Склаве.

Но защо го разказвам ли?

Защото се връщаме тогава с бусче от Сандански, овесили носове. А един от перничани в бусчето весел, та знае ли се!

Питам го защо е весел като "Миньоро" изпадна!?

А той като милите ем драги ми наши демократи:

- Ами имаше нещо хубаво в тоя мач! Въпреки че паднахме и изпаднахме, пак сме преди "Вихрен" в класирането!

Та те така с хубавото от изборите.

20.04.2026 г.