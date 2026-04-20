Усещането ми е, че това вече беше веднъж.

Една екзалтирана дама (да почива в мир!) размаха почервенялата карта на България…

После дойде мегакризата с хиперинфлацията.

С рухването на България.

С масовите протести и барикади.

С кошмарно високите цени и адски високата цена, която платихме за невероятната способност на българина да направи всички възможни и невъзможни грешки, да изяде тоягите, да изближе солта, да плати парите и едва тогава да му дойде акълът.

А с него и добрите дни.

Така българинът първо пада и така после му се пада.

А когато мине мръсната вода, идва чистата вода.

И този път ще дойде.

След масови протести и барикади.

Когато вършиш потресаващи глупости, трябва да ги поправяш по разтърсващ начин.

Хубава работа, ама българска!

20.04.2026 г., 04 ч. 04 мин.