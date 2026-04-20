Усещането ми е, че това вече беше веднъж.
Една екзалтирана дама (да почива в мир!) размаха почервенялата карта на България…
После дойде мегакризата с хиперинфлацията.
С рухването на България.
С масовите протести и барикади.
С кошмарно високите цени и адски високата цена, която платихме за невероятната способност на българина да направи всички възможни и невъзможни грешки, да изяде тоягите, да изближе солта, да плати парите и едва тогава да му дойде акълът.
А с него и добрите дни.
Така българинът първо пада и така после му се пада.
А когато мине мръсната вода, идва чистата вода.
И този път ще дойде.
След масови протести и барикади.
Когато вършиш потресаващи глупости, трябва да ги поправяш по разтърсващ начин.
Хубава работа, ама българска!
20.04.2026 г., 04 ч. 04 мин.
ХУБАВА РАБОТА, АМА БЪЛГАРСКА
