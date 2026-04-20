Писах за това, че България е пред катастрофа. Че се е задал облак тъмен. Облак черен.

Не ми е нужно до изяждам целия кашкавал, за да разбера, че е мухлясал.

Опасявах се, че PPашистът ще има абсолютно мнозинство, страхувах се, че може да има квалифицирано мнозинство.

Казваха ми, че драматизирам с катастрофата.

А тя се оказа … катастрофа.

Пълна и неподлежаща на обжалване.

Само че диванните демократи се дърлеха и не пожелаха да си направят труда да гласуват. Сега се радват че били първи на село.

Български демократичен реотан.

При българските демократи от 100 човека в листата един да има, който да не им харесва и те не гласуват за цялата листа.

При българските недемократи само един от 100 човека в листата да им харесва и те гласуват за цялата листа.

Вчера беше 8 септември. Днес може да се окаже 10 септември. И да изпълзят от дупките си едни реваншисти, та са стане наше чудо, та ничие.

Ама какво да се прави…

Досега имаше един 19 май. Сега ще има друг 19 април. Но с гласа народен…

Глас народен - бич Божи!

20.04.2026 г., 0 ч. 14 мин.