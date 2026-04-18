От 2-3 държави (включително от Украйна - от хора под бомбите и снарядите) ми пишат познати с тревога. С колосална тревога!!!

Световните медии вече казват, че от утре ще има нов, български Орбан.

Притеснението е огромно. На България ѝ излиза лошо име. Грозно име.

България може да се окаже в тежка катастрофа, която самата тя си е причинила. Сама - с глупостта на народа си.

Някога един наш възрастен седесар, леко изместил центъра, Чичо Гришата твърдеше: Глас народен, бич Божи!

Моят прадядо (враг на народа), казваше: В България сутринта е 8 септември, на обяд е 10 септември. И от дупките си наизлизат плъхове и мишки и започва една мътна и кървава.

Утре не бива да се махне с ръка. не бива да се отиде за гъби!

Защото отидат ли разумните хора за гъби, България може да отиде по дяволите!

Говорете за последно с вашите майки и бащи, баби и дядовци, лели и чичовци, каки и батковци.

Кажете им, че те могат да направят огромна глупост! Със страшни последици.

Как ще живеят после, когато репресиите и мизерията ударят внуците и децата им? Как ще примирят съвестта си, че са направили такова зло за България и най-близките си хора?

България е пред прага на бездната. Бездна значи без-дъно. Без дъно ще се окаже пропастта, в която можем да пропаднем.

Всеки утре трябва да направи нещо хубаво за България. Лесно е, не боли. Независимо какво си мислите за когото и да било.

Единственото хубаво нещо за България е утре да сме европейци в България.

За да бъдем българи в Европа!

18.04.2026 г.