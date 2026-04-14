Попитах ИИ на телефона ми къде в ЕС по БВП на глава от населението са България, Унгария и Словакия - трите държави на paшисткото влияние и с прорашистки водещи (в Унгария до вчера) политици РР, Орбан и Фицо. Отговорът - В дъното на ЕС, а ние сме НА дъното. Последни!

Последни! Най-бедни.

Има нещо общо май между икономическата бедност на народа и политическата бедност на лидера.

Та в някакъв по-абстрактен смисъл изборът в полза на РР (PaшистР) е избор на икономическа бедност на народа и политическа бедност на лидера.

От икономическата бедност по-трудно се излиза. От политическата бедност се излиза по-лесно.

Как?

Показаха ни го унгарците.

Три пъти мотиката ни фрасна по челата с трите лица (използвам това анатомично понятие, макар друго да ми се употребява, по-политическо) на Злото - ББ, ДП, РР.

Първите двама са много опасни, защото въртят далавери с paшизма, третият е най-опасен, защото е Агентът на paшизма у нас. Той отровното острие на paшизма, което е нацелено право в сърцето на България.

Изборът ни, значи, по-простичко казано, е:

По-бедни или Победни.

14.04.2026 г.