Изборната унгарска рапсодия премина в победен унгарски марш!

И трябва да продължи из региона, в континента и по света!

Изборите в Унгария бяха Избор

между Демокрацията и Автокрацията,

между Почтеното управление и Наглата корупция,

между Бъдещето и Миналото,

между Изгрева на Европа и Залеза на Европа,

между Нормалността и Ненормалността,

между Мира и Войната,

между Либералното мислене и Мракобесието,

между Младите лидери и Геронтократите.

Феноменално важни избори между това

какъв трябва да бъде Светът

и какъв Светът не трябва да бъде!

Каква прекрасна новина във време на толкова много страшни новини!

Днес всички сме унгарци.

Но не бива да е само Днес.

А всеки ден, абсолютно всеки ден.

За да има Утре!

12-13.04.2026 г.