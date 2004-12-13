Изборната унгарска рапсодия премина в победен унгарски марш!
И трябва да продължи из региона, в континента и по света!
Изборите в Унгария бяха Избор
между Демокрацията и Автокрацията,
между Почтеното управление и Наглата корупция,
между Бъдещето и Миналото,
между Изгрева на Европа и Залеза на Европа,
между Нормалността и Ненормалността,
между Мира и Войната,
между Либералното мислене и Мракобесието,
между Младите лидери и Геронтократите.
Феноменално важни избори между това
какъв трябва да бъде Светът
и какъв Светът не трябва да бъде!
Каква прекрасна новина във време на толкова много страшни новини!
Днес всички сме унгарци.
Но не бива да е само Днес.
А всеки ден, абсолютно всеки ден.
За да има Утре!
12-13.04.2026 г.
ЗА ДА ИМА УТРЕ!
Изборната унгарска рапсодия премина в победен унгарски марш!