Знам какво може да бъде приведено като контрапример и от практиката, и от народното творчество,

но в тези революционно променящи се времена на свръхнови комуникационни и информационни технологии, на ИИ, на квантови компютри, на постоянни изпитания пред човешките когнитивни (свързани с възприятието на знанието) способности, вместо абсурдните възрастови минимални ограничения (те трябва да отпаднат!!!!) за заемане на висши постове, например в България под 40 години за президент, трябва да се въведат аналогични максимални ограничения над 60 години!

Казвам ви го като човек, гонещ 70-те!

Моят призив към продемократите в България е - ни си давайте гласа за хора над 60 години! Не им позволявайте да проектират неизбежните щети на напредващата аналогова и доживяваща творческите си години възраст върху бъдещето на България - бъдеще прекрасно, фантастично, уникално и шеметно, високо технологично, свръхдинамично, невероятно непредсказуемо и изкуственоинтелектно!!!!

Не им позволявайте! Те са опасни за вашите деца и още повече за вашите внуци!

Може и несъзнателно и неволно, но са опасни и не бива да им се дава да работят за утрешна България, в която те ще ближат раните на старостта.

08.04.2026 г.