Наистина, как се отнасят редовите иранци към САЩ, които чрез своя смaxнaт президент искат да ги върнат в Каменния век?!

С презрение. Вече с презрение.

Презрението идва след прозрението.

Преди време писах, че Тръмп и Нетаняху ще породят в света мощни цунамита на антиамериканизъм и антиизраелизъм.

И не бива тези мощни “анти” да бъдат приписвани на фанатично левичарство и традиционен антисемитизъм.

Антиамериканизмът и антиизраелизмът ще бъдат, тревожех се аз, не заради това, което САЩ и Израел са, а за онова, което САЩ и Израел правят.

Твърдях това като човек, който в книгите си е изтъквал стратегическата мисия на САЩ да са флагман на отворените демократични и либерални общества, а също така неизменно се е възхищавал ня безпримерната храброст и безмерната обич на израелци към Израел.

07.04.2026 г.