Наистина, как се отнасят редовите иранци към САЩ, които чрез своя смaxнaт президент искат да ги върнат в Каменния век?!
С презрение. Вече с презрение.
Презрението идва след прозрението.
Преди време писах, че Тръмп и Нетаняху ще породят в света мощни цунамита на антиамериканизъм и антиизраелизъм.
И не бива тези мощни “анти” да бъдат приписвани на фанатично левичарство и традиционен антисемитизъм.
Антиамериканизмът и антиизраелизмът ще бъдат, тревожех се аз, не заради това, което САЩ и Израел са, а за онова, което САЩ и Израел правят.
Твърдях това като човек, който в книгите си е изтъквал стратегическата мисия на САЩ да са флагман на отворените демократични и либерални общества, а също така неизменно се е възхищавал ня безпримерната храброст и безмерната обич на израелци към Израел.
07.04.2026 г.
НЕ ЗА ТОВА, КОЕТО СА, А ЗА ОНОВА, КОЕТО ПРАВЯТ
Наистина, как се отнасят редовите иранци към САЩ, които чрез своя смaxнaт президент искат да ги върнат в Каменния век?!