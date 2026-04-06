Много отдавна моят първи шахматен треньор Любен Пернишки казваше:

- Слабият шахматист изобщо не мисли, а само мести импулсивно фигурите по дъската.

- Средният шахматист мисли над миналия ход на противника.

- Силният шахматист мисли над бъдещия ход на противника.

В голямата игра на световната шахматна дъска Тръмп е като слабияpl шахматист - импулсивни, панически, пcuxo и xaxo реакции, kapyцарски ncyвни, гасене на огъня със спирт. Прuмаm с АК-47.

Аятоласите са като средния шахматист, но понеже имат срещу себе си пройдоxa с малко и geменmupащ мозък, който е в цугцванг, спасяват партията засега - въпреки оскъдните си фигури и изтичащото време.

Измъкване за Тръмп не се вижда.

Той е като малко капризно и не невъзпитано, а невъзпитавано дете, което преди да захвърли ненужната играчка, гледа да я строши на парчета.

06.04.2026 г.