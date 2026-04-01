Теорията на игрите има множество приложения в Науката за сигурността.

Теорията на игрите е клас математически методи за изучаване на оптималните стратегии в конфликтни ситуации и състезателни взаимодействия, наречени игри.

„Игра“ е процес, изразяващ се в стратегическо взаимодействие (чрез конфронтация и/или сътрудничество), в който участват две или повече страни („играчи“), водещи борба за реализиране на своите интереси. Всяка от страните, с използване на наличните ѝ ресурси, преследва своите цели с помощта на определена рационална стратегия чрез избор измежду алтернативни решения и при обмисляне на ходовете на опонентите.

Една от най-популярните моделни ситуации в Теорията на игрите е „Страхливец“ (Chicken Game). Тя е заредена с огромен, стигащ до катастрофичен, деструктивен потенциал.

Ето какво представлява играта „Страхливец“ (Chicken), която може да се нарече и „Кой е страхливецът, пилето?“, „Кой е пъзльото, шубелията?“.

Американският икономист и виден специалист в областта на международните отношения и националната сигурност Томас Шелинг (1921 – 2016) привежда примера, как след Втората световна война американските младежи се развличат с „Играта на пиле“ (Chicken Game). Двама от тях карат с висока скорост камиони (или коли, мотори) един срещу друг и този, който първи завие и се отклони от пътя, той е „пиле“, т.е. страхливец – за него тази вечер е позорът. За другия вечерта е най-щастливата, защото всички момичета танцуват с него и го гледат с възторжени очи.

Да, но Теория на игрите предполага, че и двамата участника са рационални играчи. Тя досега не е разглеждала сериозно възможността в игрите да участват ирационални играчи.

Може да се каже, че Западът има големи проблеми (и) защото в научно отношение той живееше щастливо със симпатичната, атрактивна, уютна, комфортна Теория на игрите с рационални играчи, участващи в рационални игри. А как иначе, та нали никой не е самоубиец и всеки все някак играе по правилата (нормите) на международните отношения...

Рационалните играчи са доста приятни и лесни за анализ! Те имат цели, стратегии, ресурси, информация и на базата на всичкото това вземат своите решения. Поведението им по принцип се осланя на рационални избори и рационални решения.

Дори през толкова опасната Студена война и двамата основни играчи - САЩ (Западът) и СССР бяха рационални играчи, никой от тях не искаше да подпали и унищожи света.

Но си представете, че в играта „Страхливецът“ единият играч е ирационален и за нищо на света няма да завие, дори демонстративно може да изхвърли кормилото, за да покаже, че няма да завие и точка! Как да играеш с такава откачалка, с подобен самоубиец?

Ето защо ви говоря за драмата на Запада и за трагедията на Науката за сигурността доскоро, поне ще се отнася до нейните поднауки – Теорията на игрите, Теорията на конфликтите, Теорията на вероятностите, Теорията на вземане на решения, Теорията на самоорганизиращите се системи и проч., и проч. – всички базирани на допускането, презумпцията, предполагането, схващането, че актьорите, играчите са рационални същества и-или системи.

Ние нямаме не само достатъчно, но и необходимо развита Наука за сигурността, която да работи с презумцията, че единият играч е ирационален. И че той може да изхвърли своето кормило. Значи ясно да ни покаже, че няма да завие.

Пак да се запитаме – какво да прави другият играч тогава?

Ще завие!

В случая, когато единият изхвърля истинското си кормило, това е ирационалният играч тип „Тероризъм (ислямистки)“. Един такъв терорист с какво ще го изплашиш – със смъртна присъда? Та той и така е решил да мре с колан от взрив на кръста си.

Но има и друг случай – когато единият изхвърля фалшиво кормило – т.е. блъфира (шантажира)! Той блъфира (шантажира), но опонентът му не знае, че това не е истинското кормило. Или смята, че не може да докаже, че то не е фалшиво.

Какво да прави тогава?

Ами пак ще завие!

Така излиза...

Стратегическият блъфьор (шантажист) е например от тип “Путин“. 5 години Путин плаши, че ще изхвърли фаллшивото кормило на ядрения удар, а Европа само гледа да отбие в канавката на страха.

И в двата моделни случая (тип „Тероризъм“ и тип „Путин“) Науката за сигурността е гола и боса (гола вода), защото не си е и помисляла, че един играч може да бъде ирационален, ами преспокойно е развивила своята прекрасна теория когато и двамата играчи са рационални актьори.

Да сумирам дотук:

Теорията на игрите е в своя летаргичен сън – разглежда си тя игрите, в които двамата играчи са рационални и лайф ис лайф, бира, секс и рокендрол! Тя не знае нищо по въпроса какво да предложи на лидерите в международната стратегическа игра, когато срещу тях има рационален играч, който може да бъде или самоубиец тип „Терорист“, или блъфьор (шантажист) тип „Путин“.

В наши дни обаче сме свидетели на нещо още по-безумно.

Когато и двамат играчи са ирационални!!!!

Науката за сигурността (която е Наука за живота на света, държавите, обществата и индивидите) изобщо не си е и помисляла за такава игра – когато и двамата играчи са ирационални!

Единият е тип „Kyky“ (Тръмп), другият е тип „Мъченик“ (Аятоласите).

Абсолютно ирационална игра между двама абсурдно ирационални играчи. Кой от кой по опасни.

Пълна безпомощност на науката.

Пълна безпомощност на света.

Светът ни е заложник на тези двама ирационални играчи. Те са гpoзно непредсказуми, те по своему са нeвмeняeмu, пaтoлoгuчнo oткаченu и oтвpaтuтелнo лишени от емпатия.

И така, тези четири страшно ирационални играчи (Тръмп, Путин, Аятоласите, Терористите) до един са Зло. Кое от кое по-голямо Зло.

Човешката цивилизация секретира подобни чyдовuща – явно много грехове са ѝ се натрупали.

Четири чyдовuща като четири конника на Апокалипсиса.

Те, ако не бъдат озааптени, могат да разрушат нашия свят и да убият от упор Бъдещето на човечеството. Или поне да превърнат човечеството в нещо уродливо, неравновесно, анархично, хаотично, ирационално.

Ето това е разделителната линия днес, която определя правилната и грешната страна на Историята!

-- От едната страна на тази разделителна линия са онези, които смятат Тръмп, Путин, Аятоласите и Терористите (всички едовременно!!!!!) за Зло, за врагове на човешката цивилизация.

-- А от другата страна са онези, които подкрепят и четиримата или трима, или двама, или поне някого от тях.

Няма друг критерий за това да си днес демократ, хуманист, просветена личност, нравствен индивид и просто Човек.

Ако си такъв, ти пpезupаш и ненавuждаш Путин, Тръмп, Тероризмъ и Аятоласите – едновременно!

Иначе си съучастник на тези Злини, на тези Чyдовuща. И се опитваш да превърнеш – волно или неволно, наивно или умишлено, заблудено или съзнателно, с лекомислие или с фанатизъм Земята в Aд.

Няма да успееш! А ще гориш в канскu мъки в Ада. И тези мъкu тогава ще са ти даже малко за това, което правuш, но пък ще са много заслужени.

01.04.2026 г.