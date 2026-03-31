По повод предния мой статус.

Не, не, че не съм бил вярвал в НАТО!

Напротив.

Всъщност, малка почти шега, почти истина - аз съм първият българин, приет в НАТО, не моят състудент Мони. :)

Като възглавяващ българската делегация в Параментарната асамблея на НАТО, в мое лице Асамблеята при за свой член България - беше 1992 г.

Не става въпрос за вяра в НАТО. А за това, че на база на анализите ми за Тръмп като чyдовuще, лuшено от прuнцuпu и емпатuя, като авторuтарен мeгaлoман и псuхuчески бoлeн ceнuлен наpцuc, аз при избирането му стигнах до извода, че една от задачите на Тръмп е да разруши НАТО - в контекста на разрушаването на Европа, към което той ще се стреми с всички сили.

Тръмп и НАТО са несъвместими. Написах го преди година и повече. И така се оказа, защото нямаше как да не се окаже.

31.03.2026 г.