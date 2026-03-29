Опитах се да събера някои данни за влиянието на Войната срещу Иран от нейното начало преди 4 седмици и 24 часа.

1. Нефтът Брент - ръст с 60%.

2. Нефтът Юрал (руският) - ръст 70%, спад на отстъпките с 50%.

3. Инфлацията в САЩ - удвоена.

4. Икономиката в Израел - рязко поскъпване на храни, енергия, базови услуги - описано като: „рекордно висока инфлация“ в условията на война; извод - не просто инфлация, а военна инфлация + разклатена икономика, силен натиск върху доставки, логистика, потребление.

Може при числата и фактите да се разминем с други пишещи, но тенденцията е ясна. Към влошаване.

Ако не се случи чудо или ако Тръмп не обяви капитулцията си като блестяща победа, е въпрос на 2-3 седмици тази деструктивна тенденция да удари и Европа. За България да не говорим.

Както казваше стара-майка - който не разбира светкавицата, го треска гърмът.

Всичко е възможно, но мен ме смущава нещо, ще си призная честно, макар да рискувам да попадна под мощни залпове и нелепи обвинения.

Разгръща се из медиите и мрежите истинска офанзива от анализи на автори, свързани със Израел или смятащи, че всичко, което прави Израел е върхът - колко супер върви Войната и как аха, още миг ще падне аятолашкият режим...

Дано падне! Да, но!

Но тази офанзива с розови очила за мен може да има две причини.

1. Тези, които я провеждат из медии и мрежи, имат необходимост да говорят позитивно, за да заглушат нарастващите съмнения от тревожните переспективи за дълъг конфликт; с други думи, еуфорията е пропаганда и агитация, а най-много се лъже по време на война.

или

2. Освен в главата на Тръмп,

в която има паралелна реалност и всичко е супер, а Иран е размазан (нищо, че Тръмп ни обеща четири седмици и край на Войната, а те вече минаха, пък сега Рубио обещава още няколко седмици поне),

може би паралена реалност, в която всичко цъфва и връзва има и в други глави. А това е толкова недопустимо. Лошото на паралелната реалност е, че тя винаги в едим момент свършва.

Моята тревога е, че в дългосрочен план Израел може да се окаже главен губещ от тази Война. Светът винаги е бил болен, когато Израел се е оказвал от губещата страна на Историята.

А може би моята позната в Израел е част от нищожно малцинство там, което вижда действителността като коренно различна и така неволно ме подвежда, подклаждайки тревогите ми за Израел и моите опасения, че тази Война може да се разшири в пространството и да се удължи във времето.

Надявам се да не се окажа прав и да излезе, че се плаша от сянката си.

29.03.2026 г.