Поредното действие на трагикомедията
Когато Тръмп удари как Юралс поскъпва.
Руският нефт (Urals)
Днес - 100 $/барел
Преди ударите срещу Иран - 50 $/барел
Вчера - 95 $/барел
И още за Юралс:
преди: огромен дисконт (–30$)
сега: дисконтът почти изчезва, дори има премии
Путин потрива доволно oкървaвeнuте си кунки...
А на оптимистите за цените на енергийните суровини ще кажа - Да, прави сте, цените ще паднат.
Разбира се, че ще паднат - но само замалко, докато Корпорация "Тръмп" удари освен Иран и кьоравото. Сиреч за 5-10 минути - за да може от корпорацията да направят поредните изгодни сделки за милиарди.
Докато продължава Войната, трендът на цените няма да е надолу. А накъде ще е - познайте от раз.
Такъв е - признавам - само един от вероятните сценарии.
Във времето на невероятните сценарии.
Особено за тези, за които понякога фантазията ни е бедна.
26.03.2026 г