Поредното действие на трагикомедията

Когато Тръмп удари как Юралс поскъпва.

Руският нефт (Urals)

Днес - 100 $/барел

Преди ударите срещу Иран - 50 $/барел

Вчера - 95 $/барел

И още за Юралс:

преди: огромен дисконт (–30$)

сега: дисконтът почти изчезва, дори има премии

Путин потрива доволно oкървaвeнuте си кунки...

А на оптимистите за цените на енергийните суровини ще кажа - Да, прави сте, цените ще паднат.

Разбира се, че ще паднат - но само замалко, докато Корпорация "Тръмп" удари освен Иран и кьоравото. Сиреч за 5-10 минути - за да може от корпорацията да направят поредните изгодни сделки за милиарди.

Докато продължава Войната, трендът на цените няма да е надолу. А накъде ще е - познайте от раз.

Такъв е - признавам - само един от вероятните сценарии.

Във времето на невероятните сценарии.

Особено за тези, за които понякога фантазията ни е бедна.

26.03.2026 г