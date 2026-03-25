На изборите за президент през 1972 г. Джордж Макгавърн води кампания като спомен от Бъдещето, популистки, по тръмповски, aла MAGA - с неизпълними закани тип America First, с обещание да изтегли да изтегли САЩ от световните дела, да съкрати американските сили в Европа до почти нищо.

Тогава Бжежински (за разлика от лицемерния и циничен гений Кисинджър) алармира:

- Мисля, че Макгавърн е катастрофа и връща политическия процес в САЩ с много години назад. Надявам се да бъде категорично победен.

И да - поражението на Макгавърн е най-съкрушителното в съвременната история. Той печели само един щат — Масачузетс — и окръг Колумбия. Делът му от националния вот от 37,5% е най-ниският резултат за загубил пряк конкурент на изборите от XIX век насам.

Но това е през 1972 г.

През 2025 г. 77 милиона американци мaлowумнo и uдuoтcкu избраха MAGAрeтo Тръмп за президент.

Жалкото е, че те щяха да направят това дори The Big Zbyg да им бе разказал и доказал какво ще стане. А Бжжински можеше да хвърля поглед в Бъдещето!

Докато ЦРУ обясняваше колко мощен е СССР и какъв огромен БВП има, The Big Zbyg каза нещо простичко и ясничко: - Берлинската стена ще падне и СССР ще се разпадне!

А като го питаха: Защо мислиш така? Той се усмихваше лукаво: Ами така!

Съдбата ми даде шанс да видя на живо и Бжежинсик, и Кисинджър.

Светът днес е някакъв мрачен апотеоз на кисинджъризма. Светът постоянно ближе рани, предизвикани (и) от откровен и лишен от етика и морал кисинджъризъм.

Тръмпизмът донякъде е нещо като незаконно дете на кисинджъризма.

Затова раните, които ближе светът ще продължат да стават все по-дълбоки и по-нелечими.

На Света, на Запада, на Демокрацията и най-вече на САЩ ужасно много им липсва Големият Збиг. Бащата на съвременното геостратегическо Прогнозиране.

Бъдещето днес все повече се оказва замъглено, размито и започва да не се вижда от хаоса на настоящето, дори масово се прокрадва уплахата, че може и да не ни е останало Бъдеще!

Но Бъдеще има. Или да го кажа така – Бъдеще ще има, ако се научим да прогнозираме. Само така ще можем да очертаем различните сценарии пред нас и да помогнем на добрите сред тях да се осъществят.

Дадем ли наистина шанс на поне някои от добрите сценарии, ние бихме могли да работим за осъществуването на по-добрите и дори на най-добрия сред тях.

Разбира се, че няма да е лесно. Отминаха онези времена, когато светът бе зает основно да оптимизира настоящето, в което бе потопен.

Сега главната задача, необходимото условие за оцеляване на света е именно да се даде шанс за сбъдване на някое от добрите бъдещета.

А достатъчното условие за развитие на света е да се даде шанс за сбъдване на някое от по-добрите бъдещета и, ако може – на най-доброто от тях, от възможните добри бъдещета пред света.

Човекът е единственото живо същество, което е обособило специална част от мозъка си, която да се занимава с прогнозиране. Но малцина използват тази част.

Понякога казвах на студентите си - мозъкът консумира близо 25% от цялата енергия на човека. Той така и така ще я "поглъща", така и така 6 часа от денонощието работите заради мозъка си. Поне го използвайте!

А вероятно частта от мозъка на човека, която е отговорна за прогнозирането, поглъща половината от енергията, консумирана от мозъка. Но толкова масово ние оставяме точно тази част от мозъка си да закърнее! Храним я една осма от денощието си, но не я използваме!!!!

Изобщо не я използваме - както на индивидуално, така и на ниво на обществото, така и на нивото на управлението на държавата, така и на глобално ниво.

Странно ли е, че президент на САЩ (на САЩ!!!!) стана двykрako същество, което няма връзka с главния си мозък. Няма връзка! Затова не го използва (ако въобще му е останал). Какво да говорим за онази специалната част от неговия мозък...

Като препрочитам книгите на Бжежински, включително първите, писани много и много някога, постоянно си казвам - The Big Zbyg сякаш е бил именно тази част от мозъка на САЩ, отговорна за прогнозирането!

Но не просто Тръмп (как му отива думата "просто"!), а и самите САЩ сякаш нямат връзka с главния си мозък, та камо ли с тази ключово важна част от него. Затова поведението им е бeзмoзъчнo. Дори да ни се струва, че понякога правят добри неща за света.

То и спрелият часовник два пъти в деноннощието показва точното време.

25.03.2026 г.