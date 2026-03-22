Кой знае защо, като прочетох тази сутрин заглавието на един статус "Тръмп затъва в Иран",

и си помислих две неща:

-- колко неточно е заглавието - защото не само Тръмп, а светът затъва в Иран;

-- как някога дядо ми, стар-татко, чието име носим аз и моят внук, имаше кон Мирчо.

Мирчо беше страхотен кон!

Но когато приятели или съседи на стар-татко идваха понякога с молба да им даде Мирчо, за да го впрегнат в каруца, теглена от два коня заради тежкия товар, стар-татко им казваше:

- Не ви го давам, защото Мирчо никога няма да позволи да бъде впрегнат с друг кон и затова никаква работа няма да бъде свършена като хората!

Мирчо бе свикнал да върши работата сам - колкото и тежка да е тя! Такъв си беше Мирчо. Наистина удивителен кон, кон с характер.

Но защо и откъде в този мой статус се взе Мирчо - гордият кон с миролюбивото име?

Представете си два коня теглят претоварана каруца.

-- Единият мисли само за работата и се напъва до скъсване на вратните жили; другият гледа само да се перчи и да се ерчи, да прави стойки и да вдига шум.

-- Единият тегли каруцата напред; другият постоянно се оглежда настрани за дорести кобилки или за овациите на стоящите край пътя.

-- Единият иска всичко да бъде свършено докрай, каквото и да означават всичко и докрай; другият е на принципа на неопитния котарак, излязъл по любов заедно с опитните котараци - помяукал, помяукал и рекъл - аз се налюбих, ще се прибирам!

-- Единият знае за какво се е впрегнал да тегли каруцата; другият не знае, смятал е, че така ще кръшне от други тежки работи - като дълбока оран или защото се досеща, че уморените, невършещи работа коне ги убиват, нали...

Е, почти (поне почти) така във Войната срещу Иран е тази феноменално опасна двойка:

-- сeнuлнuят kyky Дони Тромбата (за който всичко е шоу, търчи-лъжи, докато не му омръзне, думба-лумба-патрислумумба); и

-- изтрещялият, изперкалият, загубилият всякакви задръжки (на руски - "слетел с катушек", "потерял берега") Биби Иху-аху.

Дони няма нито цел, нито стратегия, нито понятие, нито съвест; Биби има само едно желание - да изтребва де що има иранец, който може да се договори да се спре избиването на де що има иранец, който може да се договори ... и така нататък.

В Иран Дони иска да воюва докато се наиграе на това воюване и си намери друго; Биби иска да воюва докато има с кого и защо да воюва.

И най-лошото и невъобразимото е, че Дони и Биби са в един впряг, теглят една каруца, която в някакъв миг може да бъде обърната от някаква най-малко камъче.

А знаете ли какво е натоварено в тази каруца?

Да, познахте от раз - Светът.

Както казваше един приятел, светла му памет, лежи в земята на Бобораци, щях да му тегля една на този Свят, да му кресна в лицето Майната ти! Но има един малък проблем - друг Свят си нямаме. Този ни е само...

Затова ми е свито сърцето! Че в каруцата, теглена от Дони Тромбата и Биби Иху-аху, е Светът. Нашият свят.

22.03.2026 г.