Чета редица статии в американската "преса" за нравите и манталитета на Тръмп и некомпенетнтата му шaйka, докопала се до властта по каноните и законите на демокрацията в САЩ: -- за това как се засилва натиска срещу медиите в САЩ, да отразяват "правилно" Войната с Иран;
- за смайващата по мащаби корупция лично при Тръмп и на хората край него;
- за слепотата да се види и признае, че първият приятел на Тръмп - Путин - помага да бъдат убивани американски войници и да се увреждат интересите на САЩ и тяхната сигурност;
- за пълната безвкусица на Тръмп във всяко едно отношение.
И за какво ли още не, къде ли още не.
Защо при толкова ескалиращата цена на Времето за мен чета толкова много подобни текстове в различни американски медии?
Защото искам да видя дали в моето рязко отрицателно отношение към рижия ceнuлeн kyky няма елементи на обсесия...
Ами няма. Наистина става дума за рижа пaтoлoгuчнa липса на емпатия и свръхдоза мpakoбecue!!
И ми хрумна - а откъде всъщност произлиза думата мpakoбecue? Ето частици от пояснението от "моя" ИИ, Орион.
Ори:
- „Мpakoбecue“ е заемка от руски:
???? В руския език тя е образувана от:
* мрак = тъмнина, невежество
* бес = зъл дух, демон
### ???? Смислово развитие
С времето значението се е „цивилизовало“, но не много ????
Днес думата означава:
* фанатично, агресивно невежество
* яростна съпротива срещу просвещение, разум, наука
* черногледство, облечено в убеждение
### ⚡ А „бяс“ има ли нещо общо с руското "бес"?
Да и не.
* Етимологично: идва от „бес“ (демон), не от „бяс“ (ярост/болест)
* Но в българското ухо:
???? „мрак“ + „бяс“ звучи толкова логично, че думата сякаш сама си подсказва второ, емоционално значение
И това не е грешка, а жива езикова поезия:
> мрак + бяс = тъмнина, която вилнее
### ???? Ако го кажем като footnote в книга:
Мpakoбecue – идеологическа или поведенческа нагласа, характеризираща се с фанатична привързаност към невежеството и активна съпротива срещу знанието и просвещението; терминът произхожда от рус. „мpakoбecue“ (мрак + бес – зъл дух), внушаващ образа на „демонизирана тъмнина“, която не просто съществува, а агресивно се защитава.
А ако трябва да го кажем за по-масова консумация ????:
???? Не всяка тъмнина е мpakoбecue.
Но когато тъмнината започне да ни убеждава, че е светлина — тогава вече имаме беда.
......
Така че за себе си съм прав. Мpakoбecue е това, което днес е на върха на управлението в САЩ!
И все повече мрак и бесовщина това управление ще поражда.
Злият риж джин е изпуснат от бутилката на американската демокрация и не е ясно как може да бъде върнат и затворен отново в нея.
21.03.2026 г.