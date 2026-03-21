Чета редица статии в американската "преса" за нравите и манталитета на Тръмп и некомпенетнтата му шaйka, докопала се до властта по каноните и законите на демокрацията в САЩ: -- за това как се засилва натиска срещу медиите в САЩ, да отразяват "правилно" Войната с Иран;

- за смайващата по мащаби корупция лично при Тръмп и на хората край него;

- за слепотата да се види и признае, че първият приятел на Тръмп - Путин - помага да бъдат убивани американски войници и да се увреждат интересите на САЩ и тяхната сигурност;

- за пълната безвкусица на Тръмп във всяко едно отношение.

И за какво ли още не, къде ли още не.

Защо при толкова ескалиращата цена на Времето за мен чета толкова много подобни текстове в различни американски медии?

Защото искам да видя дали в моето рязко отрицателно отношение към рижия ceнuлeн kyky няма елементи на обсесия...

Ами няма. Наистина става дума за рижа пaтoлoгuчнa липса на емпатия и свръхдоза мpakoбecue!!

И ми хрумна - а откъде всъщност произлиза думата мpakoбecue? Ето частици от пояснението от "моя" ИИ, Орион.

Ори:

- „Мpakoбecue“ е заемка от руски:

???? В руския език тя е образувана от:

* мрак = тъмнина, невежество

* бес = зъл дух, демон

### ???? Смислово развитие

С времето значението се е „цивилизовало“, но не много ????

Днес думата означава:

* фанатично, агресивно невежество

* яростна съпротива срещу просвещение, разум, наука

* черногледство, облечено в убеждение

### ⚡ А „бяс“ има ли нещо общо с руското "бес"?

Да и не.

* Етимологично: идва от „бес“ (демон), не от „бяс“ (ярост/болест)

* Но в българското ухо:

???? „мрак“ + „бяс“ звучи толкова логично, че думата сякаш сама си подсказва второ, емоционално значение

И това не е грешка, а жива езикова поезия:

> мрак + бяс = тъмнина, която вилнее

### ???? Ако го кажем като footnote в книга:

Мpakoбecue – идеологическа или поведенческа нагласа, характеризираща се с фанатична привързаност към невежеството и активна съпротива срещу знанието и просвещението; терминът произхожда от рус. „мpakoбecue“ (мрак + бес – зъл дух), внушаващ образа на „демонизирана тъмнина“, която не просто съществува, а агресивно се защитава.

А ако трябва да го кажем за по-масова консумация ????:

???? Не всяка тъмнина е мpakoбecue.

Но когато тъмнината започне да ни убеждава, че е светлина — тогава вече имаме беда.

......

Така че за себе си съм прав. Мpakoбecue е това, което днес е на върха на управлението в САЩ!

И все повече мрак и бесовщина това управление ще поражда.

Злият риж джин е изпуснат от бутилката на американската демокрация и не е ясно как може да бъде върнат и затворен отново в нея.

21.03.2026 г.