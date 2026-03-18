По повод предния мой ФБ статус (за изявление на яростен руски пропутинист, с което той громи Путин и призовава Путин да бъде съден).

1. Добре е онези, които коментират статуса, да чуят за какво иде реч в изявлението (https://www.youtube.com/watch?v=r_f1NUvL3Ds). Така ще говорят по-скоро принципно, а не като цяло по принцип.

2. Аз се старая да слушам и гледам доста подкасти за Войната срещу Украйна и за Русия. В зет-общността и изобщо в написаните в Русия коментари, има уловима с невъоръжено око нова вълна - по-смела, по-конкретна (и не само с атаки към властта откъм имперската страна, а и от по-човечни позиции), по-разбираща и мислеща, по-антипутинска (макар и да не му се казва в 90% името, но е ясно, че визират него). Затова за мои ФБ приятели, водени от общи съображения, не е най-добрата идея да махат с ръка и да сизказват разбираемо какви, мъъъъничко банални твърдения.

3 Разширяват се темите, по които в Русия се недоволства все по-активно - и за "СВО", но и за цените и инфлацията, за масовото избиване на кравите в Сибир (дори има слухове, че от военна био-лаборатория е "изтекла" сибирска язва), и за интернет и Телеграм, и за некадърността на политическото и военното ръководство, и за корупцията пи висшите етажи на обществото и властта и т.н.

4. Властта в Русия забранява постепенно онези социални мрежи и платформи за комуникация, които тя не контролира и така си мисли, че прекъсва информационния поток, че закрива каналите за изказване на недоволство и че атомизира хората, за да не се сплотяват и заразяват един друг с опозиционни мисли и намерения.

5. Този масов шум на критики из Русия в хоризонталните медии (при цялата идиотска пропаганда във вертикалните медии, които също понякога се пропукват) е отражение на нещо вече не субективно, а обективно - всеобщото или поне ставащо всеобщо усещане за близка катастрофа, за провал на държавата, за поражение във войната и за разпад на Федерацията.

В заключение: Да, путинската власт е силна със силовите си институции, но начело на нея стои един ставащ вече сенилен старец, който е потресаващо оффлайн, хал хабер си няма от интернет, става лесен да бъде мамен като му се казва само това, което преценят другите да му казват. Този сенилен старец е най-голямата уязвимост на Русия сега.

Възможно ли е нещо в Русия да се случи?

Вероятно е, а дали е възможно? За мен по-скоро - да.

Добре, ще кажа така: Ледовете се пропукаха и може да тръгне ледоходът! С други думи - в някои от сценариите е логично да се допуска, че Русия на Путин е преминала точката на възврата, tipping point, turning point. Кризата аха да ескалира и бързо да премине в катастрофа! Купчината пясък аха да се срине.

Лавината е тръгнала!

В Русия днес всякакви бури и урагани са възможни. Включително и "реформи" откъм върха, та даже и трескаво решение на Путин да кандиса и да замрази Войната по линията на съприкосновение. Че дори и да бъде свален от хора от обкръжението. Може - нали е cмъpтeн, да предаде Богу дух...

Да не бъда разбран неправилно - две пояснения.

1. Логично и рационално пояснение.

В Русия сега всякакво развитие в позитивна и негативна посока е възможно (поне) в средносрочен план, с изключение на едно развитие - да продължава дълго сегашното насипно състояние на политиката, икономиката, индустрията, социалните отношения, критичната инфраструктура, екологията и др.

2. Лирично и ирационално пояснение. обяснение.

Когато завърша (ако е писано) третата книга "За Прогнозирането" от творческото си завещание (след излезлите вече "За Сигурността" и "За Риска"), аз искам да напиша и последната книга от тази четирилогия - "За България". Но за нея имам един проблем - някои от спомените ми какво беше в националната и международната сигурност, видяно през моите очи, не са подплатени с документи и аз не зная как да докажа, че това, което пиша наистина е било. Хубаво е, че "изкопах" доклада си пред Парламентараната асамблея на НАТО, в който призовавах отчаяно делегациите да не се отнема ядреният арсенал на Украйна, защото това е покана за агресия срещу нея! Но други събития са само или в дневника ми, или в паметта ми.

Пример: Когато стана Пу(т)чът през 1991 г., аз бях тогава парламентарен секретар във ВНС - демек един от депутатите-помощници на ръководството на Парламента. И седях до Гиньо Ганев, често си говорихме с него за нещата от политиката и живота. Та той ми каза доволен от ставащото в Москва и подкрепящ явно ГКЧП: Това е логичният край на Горбачов! А аз му отговорих: Не, г-н Ганев - това ще бъде логичният край на Съветския съюз. Лавината е тръгнала! И тя не може да бъде спрява!

Той махна с ръка и рече назидателно: Кольо, мойто момче, политиката не ти е ясна. Тя не е за всеки!

После, след години, Гиньо Ганев беше омбудсман и аз се бях обърнал към него по личен проблем. Прие ме, говори половин час без да мога да вметна и една дума. Накрая каза: Твоят проблем не мога да реша и няма да го решавам. Но разгеле си тук да те питам - Ти тогава вътрешна информация ли имаше от службите за разпадането на Съветския съюз?

Отговорих му - Да имах вътрешна информация!

Той ме погледна стресиран леко.

А аз продължих - Информацията беше от вътрешния ми глас.

Е, в този статус ви споделих вътрешна информация.

От вътрешния ми глас.

18.03.2026 г.